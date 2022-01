Κόσμος

Τουρκία: νεκροί από χιονοστιβάδα

Τραγωδία με κατολίσθηση στην τουρκική πόλη.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από χιονοστιβάδα στην πόλη Ερζερούμ της ανατολικής Τουρκίας, ανακοίνωσε σήμερα η αρχή αντιμετώπισης καταστροφών και εκτάκτων αναγκών (AFAD), καθώς η χώρα αντιμετωπίζει δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Η Τουρκία διέκοψε τις πτήσεις στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης για σχεδόν 24 ώρες, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα λόγω μιας σφοδρής χιονοθύελλας που κάλυψε με χιόνι την πόλη και άφησε χιλιάδες ανθρώπους αποκλεισμένους.

Σε ανακοίνωσή της, η AFAD ανέφερε ότι η χιονοστιβάδα έπληξε την περιοχή Χορασάν της ανατολικής πόλης Ερζερούμ γύρω στις 12:00 το πρωί, προσθέτοντας ότι ομάδες έκτακτης ανάγκης αναπτύχθηκαν στην περιοχή.

«Δυστυχώς, ανασύραμε τις σορούς δύο πολιτών μας που παγιδεύτηκαν κάτω από τη χιονοστιβάδα στην περιοχή Χορασάν του Ερζερούμ», ανέφερε η AFAD.

Η ανατολική Τουρκία συχνά βιώνει βαρείς χειμώνες με έντονες χιονοπτώσεις και δριμύ κρύο. Το Ερζερούμ φιλοξενεί μερικές από τις πιο δημοφιλείς πίστες σκι της χώρας.

