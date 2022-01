Πολιτική

Μεταναστευτικό - Μητσοτάκης: Απαράδεκτη η εργαλειοποίηση απεγνωσμένων ανθρώπων

Ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση με θέμα «Μετανάστευση και Κινητικότητα». Το τρίπτυχο της ελληνικής πρότασης.

Το τρίπτυχο της ελληνικής πρότασης για την αποτελεσματική διαχείριση της ανεξέλεγκτης μετανάστευσης παρουσίασε σήμερα το απόγευμα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος συμμετείχε στη συζήτηση που διοργάνωσε το Ίδρυμα Αφρικής-Ευρώπης με θέμα "Μετανάστευση και Κινητικότητα" ενόψει και της 6ης Συνόδου Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικής στις 17 και 18 Φεβρουαρίου.

Παράλληλα ο πρωθυπουργός τόνισε με έμφαση την εργαλειοποίηση "απεγνωσμένων ανθρώπων για την εξυπηρέτηση γεωπολιτικών σκοπών σε βάρος της ίδιας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης" κάτι που χαρακτήρισε "απαράδεκτη πρακτική" ενώ κάλεσε όλες τις χώρες να καταδικάσουν αυτή την πρακτική.

Ειδικότερα το τρίπτυχο της ελληνικής πρότασης που παρουσίασε ο κ.Μητσοτάκης για την αποτελεσματική διαχείριση της ανεξέλεγκτης μετανάστευσης η οποία θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές είναι:

Φύλαξη των συνόρων και καταπολέμηση των κυκλωμάτων διακινητών αποκλειστικά και μόνο νόμιμες και οργανωμένες οδούς μετανάστευσης και δράσεις για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών πίσω από τις μετακινήσεις από την Αφρική προς την Ευρώπη.

«Πιστεύω πως αν δράσουμε στα τρία μέτωπα που επεσήμανα, στην παροχή ευκαιριών από την ΕΕ για νόμιμη μετανάστευση, στην αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων για να καταπολεμήσουμε, να εξαλείψουμε τα δίκτυα διακινητών, ώστε να διαλύσουμε το μοντέλο με το οποίο κερδίζουν χρήματα και σε δράσεις ώστε να αντιμετωπίσουμε τις υποβόσκουσες αιτίες που κάνουν τους ανθρώπους να νιώθουν ότι θα πρέπει να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους, αυτό θα ήταν μία λογική και ισορροπημένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

"Απαιτείται στενότερη συνεργασία"

Ο πρωθυπουργός επισήμανε επίσης ότι χρειάζεται στενότερη συνεργασία ανάμεσα σε Αφρικανικές χώρες και στην Ευρώπη για την επιστροφή μεταναστών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ώστε να λάβουν άσυλο.

Αναφερόμενος στις εμπειρίες της Ελλάδας, ο κ.Μητσοτάκης σημείωσε ότι πέραν της μετανάστευσης η Ελλάδα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με την «απαράδεκτη πρακτική» της εργαλειοποίησης απεγνωσμένων ανθρώπων για την εξυπηρέτηση γεωπολιτικών σκοπών σε βάρος της ίδιας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι, τόσο οι Ευρωπαϊκές όσο και οι Αφρικανικές χώρες: πρέπει να καταδικάσουμε με τους αυστηρότερους όρους οποιαδήποτε προσπάθεια χρησιμοποίησης μεταναστών για γεωπολιτικούς σκοπούς», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι το Ελληνικό Λιμενικό έχει «σώσει χιλιάδες ζωές στη θάλασσα», χωρίς εκπτώσεις στον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Επίσης στην παρέμβασή του ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στους ιστορικούς δεσμούς της Ελλάδας με την Αφρική, υπογραμμίζοντας ότι «η δέσμευση Ελλάδας προς την Αφρική είναι ισχυρότερη παρά ποτέ» και αφορά ένα μεγάλο πλέγμα θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, όπως η αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης, οι δημογραφικές προκλήσεις και η ασφάλεια. Επισήμανε παράλληλα την αλληλεγγύη που έχει επιδείξει η Ελλάδα προς χώρες της Αφρικής κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς έχει παράσχει 5 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων είτε μέσω του μηχανισμού Covax είτε διμερώς.

Τέλος, ο κ.Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα είναι γείτονας της Αφρικής και συνδέεται μαζί της -παρά χωρίζεται από αυτή- "μέσω της κοινής μας θάλασσας, της Μεσογείου" και κατέληξε:

"Δεν γίνεται να είμαστε απόντες από αυτή τη συζήτηση".

