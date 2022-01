Αθλητικά

Ολυμπιακός: ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν τα κατάφεραν οι Ερυθρόλευκοι που γνώρισαν για πρώτη φορά την ήττα μέσα στο ΣΕΦ σε αγώνα της Euroleague.

Ο Ερυθρός Αστέρας έγινε η πρώτη ομάδα που άλωσε το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας φέτος στη Euroleague, υποχρεώνοντας τον Ολυμπιακό σε ήττα με 72-76, για την 23η αγωνιστική. Κακή κυκλοφορία της μπάλας και επιλογές, άσχημα ποσοστά ευστοχίας στο μακρινό σουτ με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να τα... σπάει (0/5 τρίποντα) και 17 λάθη, μαζί με τις απουσίες των Πρίντεζη, Παπανικολάου και ΜακΚίσικ οδήγησαν την ομάδα του Πειραιά στην πρώτη ήττα μετά από δέκα σερί εντός έδρας νίκες στη διοργάνωση, αλλά και τρίτη διαδοχική.

Η άμυνα των Σέρβων, ειδικά στο β΄ μέρος και τα 11 κλεψίματα, δεν επέτρεψαν στους παίκτες του Μπαρτζώκα να ολοκληρώσουν την προσπάθεια για ανατροπή, όταν από το -8 (57-65) μείωσαν στον πόντο (65-66).

Ο Ολυμπιακός υποχώρησε στο 12-8, έχοντας σε καλή ημέρα μόνο τους Σάσα Βεζένκοφ (20π. με 4/7 ριμπάουντ) και Κώστα Σλούκα (18π., 2/7 τρίποντα).

Ο Ερυθρός Αστέρας που επέστρεψε στις νίκες μετά από τέσσερις σερί ήττες στη Euroleague, βελτίωσε το ρεκόρ του σε 8-12. Αυτή είναι και η πρώτη νίκη μετά από τέσσερις ήττες στο ΣΕΦ για τους Σέρβους. Από την ομάδα του Ντέγιαν Ράντονιτς, ο Όγκνιεν Ντόμπριτς πέτυχε 14 πόντους, 12 ο Νίκολα Κάλινιτς, ο Ααρον Ουάιτ είχε 8 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ ο Μίτροβιτς είχε 8 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 21-22, 36-37, 52-56, 72-76

Με Ουόκαπ, Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκη, Βεζένκοφ και Φαλ ξεκίνησε στο αρχικό σχήμα ο Ολυμπιακός, καθώς ο Παπανικολάου ήταν εκτός δωδεκάδας ελέω κορονοϊού.

Η ομάδα του Πειραιά δεν ξεκίνησε καλά, έκανε πέντε λάθη σε ισάριθμα λεπτά, την ώρα που η περιφέρεια του Ερυθρού Αστέρα λειτουργούσε υποδειγματικά. Αρχικά με 5 πόντους του Νέιτ Ουόλτερς και εν συνεχεία με 7 του Όγκνιεν Ντόμπριτς, οι Σέρβοι προηγήθηκαν με 10-14. Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ στην επίθεση κρατούσαν σε απόσταση αναπνοής τον Ολυμπιακό. Όταν οι Κούζμιτς, Ιβάνοβιτς και Τσίρμπες μπήκαν στην εξίσωση, όμως η ομάδα του Βελιγραδίου προσπέρασε με +10, 10-20. Η αντίδραση του Ολυμπιακού, όμως ήταν άμεση! Με υπομονή στην κυκλοφορία της μπάλας, βρήκε πολλούς εκφραστές στο σκοράρισμα (Φαλ, Σλούκας, Ουόκαπ, Βεζένκοφ) και με δικό του σερί 11-0, προσπέρασε με 21-20. Το δίποντο του Στέφαν Λαζάρεβιτς, διαμόρφωσε το σκορ της 1ης περιόδου (21-22), με τον Σλούκα να αστοχεί σε τρίποντο και τον Βεζένκοφ σε δίποντο αμέσως μετά.

Χαμηλή παραγωγικότητα παρουσίασαν οι δύο ομάδες στη 2η περίοδο (15-15). Ο Ολυμπιακός προσπέρασε μεν με +4, 26-22 από Βεζένκοφ και Μάρτιν, αλλά ήταν επιρρεπής στα λάθη και ο Ερυθρός Αστέρας προσπέρασε με 26-29 από τρίποντο του Νίκολα Κάλινιτς. Όμως, ο Ολυμπιακός είδε τον ψηλό του, Χασάν Μάρτιν να γυρίζει τον αστράγαλό του μετά από επιθετικό ριμπάουντ, με τον Αμερικανό να δείχνει να πονά. Ο Ολυμπιακός ισοφάρισε σε 31-31 με τρίποντο του Κουίνσι Έισι με την είσοδό του στο παρκέ. Και 33-33, δια χειρός Ντόρσεϊ. Λίγο αργότερα, η ομάδα του Πειραιά πήγε στα αποδυτήρια στο -1, 36-37, μετρώντας 11 λάθη (6 ο Ερυθρός Αστέρας) και 2 κλεψίματα (8 οι Σέρβοι), στο α΄ μέρος.

Το 39-37 με τρεις πόντους του Γιαννούλη Λαρεντζάκη ήταν η τελευταία φορά που προηγήθηκαν οι Πειραιώτες στην 3η περίοδο. Κούζμιτς, Κάλινιτς και Ντόμπριτς τρυπούσαν την άμυνα του Ολυμπιακού, για το 42-50. Μία ακόμη φορά, οι παίκτες του Μπαρτζώκα αντέδρασαν, έπαιξαν σκληρά, πίεσαν στην άμυνα και με πολυφωνία στην επίθεση μείωσαν στον πόντο, 52-53. Ο Κάλινιτς, απάντησε με τρίποντο, για το 52-56, στο 30ο λεπτό.

Ο Ερυθρός Αστέρας διατήρησε την πρωτοπορία, έχοντας επιθετικές «αιχμές» τους Ιβάνοβιτς και Κάλινιτς. Αρχικά οι Σέρβοι ξέφυγαν με 54-61, ενώ άγγιξαν και το +8, 57-65. Απέμεναν 5 λεπτά για τη λήξη, όταν ο Λαρεντζάκης ευστόχησε σε τρίποντο δίνοντας το έναυσμα για ανατροπή στους συμπαίκτες του. Με επιμέρους σκορ 8-1 από εκείνο του σημείο, ο Ολυμπιακός πλησίασε στον πόντο, 65-66, υποχρεώνοντας τον Ράντονιτς να πάρει τάιμ άουτ. Όμως ο Ερυθρός Αστέρας πατούσε καλύτερα στο ΣΕΦ και είχε πάντα απαντήσεις, με «μαέστρο» τον Νίκολα Κάλινιτς. Οι Ουάιτ, Μίτροβιτς και Ντόμπριτς «έγραψαν» το 67-74 και πλέον απέμεναν 46΄΄ και ο Ερυθρός Αστέρας θα έφτανε σε μία μεγάλη νίκη.

Διαιτητές: Ιερεθουέλο (Ισπανία), Μπάλακ (Ισραήλ), Σίλβα (Πορτογαλία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 4, Έισι 3 (1), Ντόρσεϊ 6, Λούντζης, Λαρεντζάκης 8 (1), Φαλ 9, Σλούκας 18 (2), Μάρτιν 2, Βεζένκοφ 20 (4), Ζαν-Σαρλ 2

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Ντέγιαν Ράντονιτς): Λαζάρεβιτς 4, Ουόλτερς 9 (1), Μίτροβιτς 8, Λάζιτς 3 (1), Κάλινιτς 12 (2), Ντόμπριτς 14 (1), Χόλινς 2, Ιβάνοβιτς 8 (1), Μάρκοβιτς, Ουάιτ 8, Κούζμιτς 6, Τσίρμπες 2

Ειδήσεις σήμερα:

Τηλεκπαίδευση: καταγγελίες για απειλές κατά εκπαιδευτικών

Αττική Οδός: “μας έσωσαν νεαροί εθελοντές μετά από 19 ώρες” (βίντεο)

Μεταναστευτικό - Μητσοτάκης: Απαράδεκτη η εργαλειοποίηση απεγνωσμένων ανθρώπων