Ιαπωνία: Τραγική κατάληξη σε υπόθεση ομηρίας

Άντρας επιτέθηκε σε τριμελή ιατρική ομάδα που τον επισκέφθηκε για να του προσφέρει βοήθεια μετά τον θάνατο συγγενούς του.

Άνδρας περίπου εξήντα ετών συνελήφθη από την ιαπωνική αστυνομία, αφού επιτέθηκε χθες βράδυ εναντίον ομάδας επαγγελματιών της υγείας, ο ένας εκ των οποίων, που κράτησε όμηρο όλη τη νύχτα, υπέκυψε στα τραύματά του νωρίς το πρωί, όπως μετέδωσε η ιαπωνική δημόσια τηλεόραση NHK.

Η αστυνομία εισέβαλε το πρωί στο σπίτι του υπόπτου, που κράταγε όμηρο τον 44χρονο γιατρό επί σχεδόν 12 ώρες στην περιοχή Φουτζιμίνο, στη Σαϊτάμα, βορειοδυτικό προάστιο του Τόκιο, αναφέρουν ιαπωνικά ΜΜΕ.

Ο όμηρος διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο, όπου υπέκυψε, σύμφωνα με το NHK, που επικαλέστηκε αστυνομική πηγή.

Τριμελής ιατρική ομάδα πήγε χθες βράδυ να επισκεφθεί τον άνδρα για να του προσφέρει ψυχολογική υποστήριξη και να τού εκφράσει συλλυπητήρια μετά τον θάνατο συγγενούς του, σύμφωνα με πληροφορίες ιαπωνικών μέσων ενημέρωσης.

Όμως ο άνδρας, για άγνωστο λόγο, τους επιτέθηκε. Τραυμάτισε, ανοίγοντας πυρ με όπλο που περιγράφεται ως κυνηγετικό εναντίον ενός από τα μέλη της ιατρικής ομάδας, φυσιοθεραπευτή, 41 ετών, χρησιμοποίησε δακρυγόνο εναντίον του δεύτερου και πήρε όμηρο τον 44χρονο γιατρό.

Η αστυνομία βρήκε τον τραυματία, που είχε τις αισθήσεις του, έξω από το σπίτι, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Jiji. Διακομίστηκε σε νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε επέμβαση στην κοιλιακή χώρα. Δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα πληροφορίες για την κατάστασή του. Το τρίτο μέλος της ομάδας, που δέχθηκε επίθεση με δακρυγόνο, επίσης διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Πριν αποφασίσει να προχωρήσει στην επέμβαση, η αστυνομία βρισκόταν σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ύποπτο και προσπαθούσε να τον πείσει να αφήσει ελεύθερο τον όμηρο, σύμφωνα με το Jiji.

Περίπου 110 κάτοικοι της περιοχής όπου βρίσκεται το σπίτι στο οποίο εκτυλίχθηκε η ομηρία απομακρύνθηκαν από τις αρχές. Σχολεία στην περιοχή αποφασίστηκε να μη λειτουργήσουν σήμερα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.

