“Ελπίδα” - Αττική: οι λεωφόροι με προβλήματα λόγω χιονιού και πάγου

Αναλυτική ενημέρωση για το βασικό οδικό δίκτυο και τα προβλήματα που καταγράφονται, μετά από την κακοκαιρία της Δευτέρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής για την κατάσταση του δικτύου σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, το πρωί της Παρασκευής, πέμπτη ημέρα μετά απο την χιονόπτωση της Δευτέρας απο το χαμηλό βαρομετρικό "Ελπίδα", διαμορφωνόταν ως ακολούθως:

Α. Η κυκλοφορία διεξάγεται χωρίς κανένα πρόβλημα στους κατωτέρω οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου Αττικής:

Λ. Συγγρού

Λ. Βουλιαγμένης

Παραλιακή Ποσειδώνος

Λ. Βασ. Αμαλίας

Λ. Βασ. Σοφίας

Λ. Κηφισίας

Λ. Αλεξάνδρας

Λ. Βασ. Κωνσταντίνου

Οδό Πατησίων

Λ. Βάρης- Κορωπίου

Αττική Οδό

Β. Στους κατωτέρω οδικούς άξονες λόγω συσσώρευσης χιονιού/πάγου στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος, η κυκλοφορία διεξάγεται ως εξής:

Λ. Λαυρίου προς Παιανία(-2- λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση)

Λ. Λαυρίου προς Σταυρό (-2- λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση)

Λ. Μαραθώνος προς Παλλήνη (-1- λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση)

Λ. Μαραθώνος προς Σταυρό (-1- λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση)

Κατεχάκη (-2- λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση)

Λ. Σπάτων (-2- λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση)

Λ. Μεσογείων (-2- λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση)

Διακοπή της κυκλοφορίας: Επί της Λεωφόρου Πάρνηθος, από το ύψος του τελεφερίκ και στα δυο (2) ρεύματα κυκλοφορίας. Π.Ε.Ο. Αθηνών - Θήβας, ύψος πρατηρίου υγρών καυσίμων Cyclon ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα, απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών. Επί της οδού Διονύσου, από το ύψος του «414» ΣΝΕΝ προς τον Αγ. Πέτρο (Πεντέλη). Επί της συνέχειας της οδού Αναστάσεως (Παπάγου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από τα κοιμητήρια Παπάγου προς τον Υμηττό. Επί της Λ. Διονύσου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από το Γήπεδο Διονύσου έως το ύψος της περιοχής της Ανατολής Ν. Μάκρης. Επί της Λ. Φυλής, από το ύψος της ταβέρνας « Το νέο φαράγγι» έως τα όρια της Αττικής και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Κίνηση των οχημάτων μόνο σε όσα φέρουν αντιολισθητικές αλυσίδες: Επί της Ε.Ο Οινόης-Μαγούλας από το ύψος του εργοστασίου ΤΙΤΑΝ ρεύμα κυκλοφορίας προς Βοιωτία. Επί της Π.Ε.Ο. Αθηνών - Θήβας, από ύψος πρατηρίου υγρών καυσίμων Cyclon έως τα όρια Αττικής και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

