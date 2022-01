Κοινωνία

Κηφισιά: Φωτιά σε παραπήγματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα παραπήγματα χρησιμοποιούνταν ως καταλύματα από αλλοδαπούς. Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής προκάλεσε πυρκαγιά σε παραπήγματα, λίγο μετά τις 09:00 σήμερα, στην οδό Εσπερίδων 7 στην Κάτω Κηφισιά.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, τα παραπήγματα χρησιμοποιούνταν ως καταλύματα από αλλοδαπούς και υπήρχε φόβος για εγκλωβισμένα άτομα, αλλά από τον έλεγχο που έγινε άμεσα δεν διαπιστώθηκε κάποιος εγκλωβισμός.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα, καθώς και εθελοντές πυροσβέστες με δικά τους οχήματα που έσπευσαν στο σημείο.

Ειδήσεις σήμερα:

“Ενώπιος Ενωπίω” – Ελισάβετ Κωνσταντινίδου: Θα ήθελα να ήμουν η Ρένα Βλαχοπούλου

Φάλαινα στον Άλιμο - Μήλιου: λίγες ελπίδες να επιβιώσει το κήτος (βίντεο)

Κορονοϊός – Πάτρα: Στη ΜΕΘ βρέφος λίγων μηνών