Μητσοτάκης – Σολτς: Οικονομία και γεωπολιτικές εξελίξεις στην ατζέντα της συνομιλίας τους

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Γερμανός Καγκελάριος αντάλλαξαν απόψεις και για τις εξελίξεις στην Ουκρανία.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον νέο καγκελάριο της Γερμανίας Όλαφ Σολτς είχε σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της οποίας τον συνεχάρη για την ανάληψη των καθηκόντων του και εξέφρασε τη βούληση της ελληνικής πλευράς για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων.

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στην Ουκρανία τονίζοντας την ανάγκη διατήρησης της ευρωπαϊκής ενότητας, των ανοικτών διαύλων με τη Ρωσία και του σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, καθώς μια επιθετική κίνηση θα επέφερε σοβαρές συνέπειες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον καγκελάριο Σολτς για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Συζήτησαν ακόμη για τις εξελίξεις στα Δυτικά Βαλκάνια. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι υπάρχει θετική δυναμική για την ενίσχυση των διμερών οικονομικών σχέσεων και για γερμανικές επενδύσεις στην Ελλάδα.

Οι κ.κ. Μητσοτάκης και Σολτς συμφώνησαν να συναντηθούν το συντομότερο δυνατόν.

