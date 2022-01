Κοινωνία

Νέα κακοκαιρία "εξπρές" με καταιγίδες και χιόνια (χάρτες)

Σε εξέλιξη το νέο κύμα κακοκαιρίας. Σε ποιες περιοχές τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Πότε αναμένεται εξασθένιση.



Ένα νέο κύμα κακοκαιρίας βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, με βροχές και τοπικές καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια, καθώς επίσης χιονοπτώσεις κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, τα φαινόμενα στα βόρεια σταδιακά θα εξασθενήσουν, ενώ από τις μεσημεριανές ώρες του Σαββάτου θα επηρεάσουν βαθμιαία τα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, με βροχές και καταιγίδες στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, οι οποίες θα είναι ισχυρές, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες του Σαββάτου και τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, κατατάσσοντας την κακοκαιρία στην κατηγορία 3 του νέου Δείκτη Επικινδυνότητας Βροχόπτωσης (Regional Precipitation Index - RPI) του meteo.

Για τη νέα κακοκαιρία επιπλέον, σύμφωνα με το meteo, θα πρέπει να ληφθούν υπ' όψη:

Οι έντονες χιονοπτώσεις στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Βόρειας και Κεντρικής Εύβοιας, της Πελοποννήσου, αλλά και πρόσκαιρα σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο της Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλίας.

Οι τοπικά θυελλώδεις άνεμοι στο Νότιο Αιγαίο τις βραδινές ώρες του Σαββάτου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Οι μεγάλες ποσότητες νερού που αναμένεται να συσσωρευτούν κυρίως στις κοίτες των ποταμών και των ρεμάτων στις περιοχές όπου υπάρχει μεγάλη χιονοκάλυψη, εξαιτίας της τήξης του χιονιού από τις αναμενόμενες βροχοπτώσεις.