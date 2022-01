Κοινωνία

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για χιόνια, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους

Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν απόψε και θα κρατήσουν έως το μεσημέρι της Κυριακής. Ποιες περιοχές επηρεάζονται.

Επιδείνωση προβλέπεται να παρουσιάσει ο καιρός στη χώρα μας, λίγες ώρες μετά το τέλος της κακοκαιρίας "Ελπίδα", από αργά το βράδυ σήμερα Παρασκευή (28-1-2022) έως το μεσημέρι της Κυριακής (30-1-2022), με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και νότια Ελλάδα, τις κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις σε ορεινά - ημιορεινά και τους θυελλώδεις βόρειους ανέμους εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ, όπως αναφέρεται σε έκτακτο δελτιο της ΕΜΥ.

Πιο αναλυτικά:

α. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από νωρίς το πρωί του Σαββάτου (29-1-2022) στα νησιά του Ιονίου (πλην της Κέρκυρας), τη δυτική Στερεά και βαθμιαία στη δυτική Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα στα βόρεια από το απόγευμα θα εξασθενήσουν, ενώ στην Πελοπόννησο από αργά το βράδυ.

Από τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου (29-1-2022) στις Σποράδες, στην Εύβοια, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα στα βόρεια από το βράδυ θα εξασθενήσουν, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (30-1-2022).

Από το μεσημέρι του Σαββάτου (29-1-2022) στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα νοτιότερα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν το μεσημέρι της Κυριακής (30-1-2022).

β. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από αργά το βράδυ σήμερα Παρασκευή (28/1/2022) στα ορεινά και ημιορεινά της δυτικής Μακεδονίας και πρόσκαιρα της Ηπείρου, ενώ το Σάββατο (29-1-2022) θα επεκταθούν στα ορεινά - ημιορεινά της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της κεντρικής και ανατολικής Στερεάς, της Εύβοιας και της κεντρικής και ανατολικής Πελοποννήσου. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι στα βόρεια και από αργά το βράδυ στις υπόλοιπες περιοχές θα εξασθενήσουν.

γ. Θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι θα επικρατούν το Σάββατο (29-1-2022) στο Ιόνιο και από το απόγευμα του Σαββάτου μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής (30-1-2022) στα ανατολικά, που η έντασή τους θα φτάνει τα 8 και στο νότιο Αιγαίο τα 9 μποφόρ.





