Μεταναστευτικό - Μηταράκης: Αποσυμφορήσαμε τα νησιά, την ενδοχώρα και την Αθήνα

Αιχμές κατά του ΣΥΡΙΖΑ από τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου στην συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας στη Βουλή.



"Εμφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζεται από πολιτική απόγνωση, καθώς η κοινωνία δεν ανταποκρίνεται στην προσπάθεια όξυνσης του πολιτικού κλίματος", ανέφερε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης στη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας, που εξελίσσεται στη Βουλή.

"Η πρόταση δυσπιστίας που συζητάμε σήμερα, δίνει στην Κυβέρνηση την δυνατότητα να παρουσιάσει την συνολική της δράση, να επικεντρωθεί στις μεγάλες προκλήσεις τις περιόδου, τις προσπάθειας αντιμετώπισης που καταβάλαμε, και φυσικά στα απτά αποτελέσματα. Αυτονόητα η συζήτηση θα υπενθυμίσει στον ελληνικό λαό τις ολέθριες ημέρες της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ ΑΝΕΛ. Θα καταδείξει τα αδιέξοδα της στρατηγικής του ΚΙΝΑΛ. Ενώ, η Κυβέρνηση θα παρουσιάζει τα πεπραγμένα μας και το σχέδιο μας για την Ελλάδα του μέλλοντος", σημείωσε ο Νότης Μηταράκης, για την κατεύθυνση που θα επιχειρήσει να δώσει στη συζήτηση η κυβέρνηση και η κυβερνητική πλειοψηφία.

Μείωση των θέσεων φιλοξενίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

"Προχωρήσαμε και συνεχίζουμε στην μείωση των θέσεων φιλοξενίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Έμφαση δίνουμε, πλέον, στην απορρόφηση των κραδασμών που προκαλεί το Μεταναστευτικό, εδώ και δεκαετίες, στις μεγάλες πόλεις. Με ολοκληρωμένο σχέδιο, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία και φορείς", ενημέρωσε την εθνική αντιπροσωπεία ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

Αναφερόμενος ειδικότερα, στον τομέα ευθύνης του, ο κ. Μηταράκης αφού επισήμανε εκ προοιμίου ότι στο Μεταναστευτικό, η κρίση παραμένει έντονη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπενθύμισε στην εθνική αντιπροσωπεία τα στοιχεία της FRONTEX, που καταδεικνύουν ότι η Ευρώπη βίωσε πέρυσι τη χειρότερη χρονιά της από το 2017, με 200.000 παράνομες αφίξεις. Όπως όμως τόνισε, "ενώ η Ευρώπη βιώνει αύξηση ροών κατά 57%, η Ελλάδα έχει ανακτήσει τον έλεγχο και δεν αποτελεί κύρια πύλη εισόδου".

"Καταφέραμε να μειώσουμε τις συνολικές ροές από 72.422 το 2019 σε 8.745 το 2021, δηλαδή μείωση-88%. Οι χαμηλότερες ροές της δεκαετίας!", είπε ο Νότης Μηταράκης και υπογράμμισε πως η μείωση των ροών, η επιτάχυνση της διαδικασίας ασύλου και η ανάληψη του ελέγχου των δομών από την Κυβέρνηση έφερε αποτελέσματα στις επιπτώσεις της κρίσης στις τοπικές κοινωνίες.

"Πλέον η χώρα μας έχει θετικό ισοζύγιο στο μεταναστευτικό! Από την στιγμή που ανέλαβε τα ηνία της χώρας η ΝΔ, έχουν έρθει στην Ελλάδα παράνομα 78 χιλιάδες μετανάστες, ενώ έχουν φύγει συνολικά 120-130 χιλιάδες", είπε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου που δεν παρέλειψε να καταγγείλει τις προσπάθειες εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού, στις οποίες όμως, όπως τόνισε, και η Ευρώπη αντέδρασε ακαριαία, στηρίζοντας την Ελλάδα.

"Με στρατηγική 7 σημείων καταφέραμε να προστατεύσουμε με αποφασιστικότητα τα εθνικά και κατ' επέκταση ευρωπαϊκά σύνορα, τόσο στη θάλασσα, όσο και στη στεριά. Η Κυβέρνηση λειτουργεί ως ασπίδα της Ελλάδος.Και είναι αυτή η αποτελεσματικότητα στη διαχείριση του Μεταναστευτικού που διέγραψε οριστικά τις μνήμες της εποχής των "ανοιχτών συνόρων", είπε στο σημείο αυτό ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου σημειώνοντας ότι παράλληλα η Ελλάδα, μέσα σε αυτά τα χρόνια, κατάφερε να επιστρέψει στα ευρωπαϊκά fora ως ισχυρός συνομιλητής.

"Σήμερα, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της διαπραγμάτευσης για το νέο Σύμφωνο, αλλά αποτελεί ταυτόχρονα, κινητήριο μοχλό για σημαντικές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Την προηγούμενη εβδομάδα, στο Βίλνιους, σε διάσκεψη με συν προεδρία της Ελλάδος, 16 κ-μ υπογράψαμε Κοινή Δήλωση για την ανάγκη ενίσχυσης της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε. Η Ελλάδα έχει σφυρηλατήσει δύο ισχυρές συμμαχίες: το μέτωπο των 5 Μεσογειακών χωρών (MED-5) με στόχο την αλληλεγγύη και την συμμαχία με 16 κ-μ για την προστασία των συνόρων και τη διαφύλαξη ευρωπαϊκού τρόπου ζωής. Προχωράμε στην ολοκλήρωση του εθνικού συστήματος υποδοχής. Ήδη λειτουργούν οι κλειστές ελεγχόμενες δομές σε Σάμο, Κω και Λέρο, με τη Χίο και τη Λέσβο να ακολουθούν. Ταυτόχρονα, έχουν αρχίσει τα έργα για την αναβάθμιση του ΚΥΤ Φυλακίου. Οι νέες δομές λειτουργούν αποτρεπτικά. Αναδεικνύουν την ιδεολογική άβυσσο που μας χωρίζει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Επί των ημερών σας, οι δομές ήταν μια "ανοχύρωτη Πολιτεία". Με απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας. Σήμερα, έχουμε ανακτήσει τον έλεγχο και εμφυσήσει αίσθημα ασφαλείας και σιγουριάς εντός και πέριξ των δομών", είπε ο Νότης Μηταράκης και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση, με γνώμονα τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας, δημιουργεί διόδους νόμιμης μετανάστευσης και προχωρά στην αναθεώρηση του Κώδικα Μετανάστευσης, "για όσους δικαιούνται και χρειαζόμαστε να έρθουν να εργαστούν στη χώρα μας. Με κανόνες και νομιμότητα", όπως χαρακτηριστικά είπε.

Αναφερόμενος στην πολιτική του υπουργείου στον τομέα των προμηθειών, ο κ. Μηταράκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση προτάσσει ένα ορθολογικό και μακροχρόνιο σχεδιασμό δαπανών, αφού προηγουμένως καταργήθηκαν οι έκτακτες διατάξεις και κατά παρέκκλιση αναθέσεις που ίσχυαν επί ΣΥΡΙΖΑ, με πλήρη ενημέρωση της Βουλής για τις συμβάσεις.

"Η πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ κατά "της χειρότερης Κυβέρνησης της Μεταπολίτευσης", καταρρίπτεται από την ίδια την πραγματικότητα. Γιατί είναι η Κυβέρνηση της ΝΔ που όχι μόνο κράτησε όρθια τη χώρα μέσα σε συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας ελέω κορωνοϊού, αλλά την έβαλε και σε έναν ενάρετο κύκλο ανάπτυξης. Πλέον, η Ελλάδα εκπέμπει την εικόνα μιας υγιούς οικονομίας και έχει συγκεντρώσει διεθνώς επενδυτικό ενδιαφέρον. Με παρεμβάσεις που ανυψώνουν διαρκώς το βιοτικό επίπεδο των πολιτών και μειώνουν το φορολογικό βάρος σε νομικά και φυσικά πρόσωπα. Με παράλληλη ενίσχυση της αποτρεπτικής μας ικανότητας και του αναστήματος της χώρας σε μια αμφίρροπη γειτονιά. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε! Με γνώμονα το εθνικό συμφέρον!", σημείωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

