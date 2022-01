Κόσμος

ΗΠΑ - Κακοκαιρία: Πολιτείες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η καταιγίδα αναμένεται να ενισχυθεί γρήγορα μέσα στις επόμενες 24 ώρες και θα προκαλέσει εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες,

Χιλιάδες πτήσεις ματαιώθηκαν σήμερα στις ΗΠΑ καθώς σφοδρή καταιγίδα αναμένεται να πλήξει τις ανατολικές περιοχές της χώρας, συνοδευόμενη από χιονοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους. Η Νέα Αγγλία και το βορειοανατολικό τμήμα των ΗΠΑ -περιλαμβανομένων της Νέας Υόρκης και της Βοστώνης- αναμένεται ότι θα πληγούν περισσότερο από την σφοδρή κακοκαιρία.

Εξαιτίας της επικείμενης κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει τις ΗΠΑ ήδη έχουν δημιουργήσει προβλήματα και αλλαγές στις αερομεταφορές. Περίπου 3.400 πτήσεις προς ή από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το FlightAware, έχουν ματαιωθεί για σήμερα.

Και χθες, Παρασκευή, είχαν ματαιωθεί περισσότερες από 1.450 πτήσεις.

Οχήματα με αλατιέρες και εκχιονιστικά είναι έτοιμα σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, ο δήμαρχος της οποίας Έρικ Άνταμς προέβλεψε στο Twitter πως στην πόλη αναμένονται 30 εκατοστά χιόνι, προσθέτοντας ότι «η Μητέρα Φύση έχει την τάση να κάνει αυτό που θέλει».

Μετεωρολόγοι: «Σχεδόν αδύνατες οι μετακινήσεις»

Η National Weather Service (NWS), η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία των ΗΠΑ, προειδοποίησε για «συνθήκες που θα καταστήσουν σχεδόν αδύνατες τις μετακινήσεις» σε ένα μέρος των ακτών του Μέσου Ατλαντικού και της Νέας Αγγλίας, με χιονοπτώσεις που αναμένεται ότι θα ξεπεράσουν κατά τόπους τα 30 εκατοστά.

Οι κυβερνήτες της Νέας Υόρκης, του Νιού Τζέρσεϊ, του Μέριλαντ και της Μασαχουσέτης κήρυξαν τις πολιτείες τους σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω χιονιού κήρυξε και τη Βοστώνη η δήμαρχός της, η Μισέλ Γου.

«Γυρίστε σπίτι σας απόψε, μείνετε σπίτι σας κατά το σαββατοκύριακο, αποφύγετε κάθε μη απαραίτητη μετακίνηση», ανέφερε η κυβερνήτης της πολιτείας της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Η καταιγίδα, η οποία αναμένεται να ενισχυθεί γρήγορα μέσα στις επόμενες 24 ώρες, θα προκαλέσει εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, σύμφωνα με την NWS. Η μετεωρολογική υπηρεσία έχει επίσης εκδώσει προειδοποιήσεις για πλημμύρες σε παραλιακές περιοχές και η εταιρεία σιδηροδρόμων Amtrak έχει ματαιώσει δρομολόγια επιβατικών αμαξοστοιχιών σε μεγάλο μέρος των περιοχών που αναμένεται να πληγούν από την κακοκαιρία.

Ειδήσεις σήμερα:

Καναδάς: Φορτηγατζήδες διαδηλώνουν ενάντια στον υποχρεωτικό εμβολιασμό (εικόνες)

Ο Ερντογάν απέλυσε και τον επικεφαλής της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας

Σκύλοι μυρίζουν.. τον κορονοϊό σε συναυλίες!