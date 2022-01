Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Νέο τεστ που βασίζεται σε κινητό τηλέφωνο!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το νέο τεστ αποτελεί μια ενδιάμεση εναλλακτική λύση ανάμεσα στα γρήγορα (rapid) τεστ και τα μοριακά τεστ.

Επιστήμονες στις ΗΠΑ ανέπτυξαν ένα άκρως ευαίσθητο τεστ διάγνωσης του κορονοϊού αλλά και των ιών της γρίπης, με βάση δείγμα σάλιου, το οποίο αν και κοστίζει πολύ λιγότερο ενός μοριακού τεστ PCR, έχει ανάλογη ευαισθησία και ακρίβεια.

Το τεστ με την ονομασία SmaRT-LAMP, που βασίζεται σε κινητό τηλέφωνο και βγάζει επί τόπου αποτέλεσμα μέσα σε 25 λεπτά, μπορεί μελλοντικά να αξιοποιηθεί στο σπίτι ή στη δουλειά, αποτελώντας μια ενδιάμεση εναλλακτική λύση σε σχέση τόσο με τα πιο γρήγορα (rapid) τεστ που όμως είναι λιγότερο ευαίσθητα, όσο και τα μοριακά τεστ που είναι πιο ευαίσθητα αλλά επίσης πιο χρονοβόρα και πιο δαπανηρά.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρα Μάικλ Μάχαν του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στη Σάντα Μπάρμπαρα, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό "JAMA Network Open", σύμφωνα με τη βρετανική "Γκάρντιαν", δοκίμασαν το τεστ σε 50 άτομα με μέση ηλικία 57 ετών και διαπίστωσαν ότι έχει αποτελεσματικότητα ανάλογη ενός τεστ PCR, ενώ ανάλογη είναι η ευαισθησία του και στις λοιμώξεις από γρίπη.

Το τεστ, που απαιτεί τη χρήση ενός φορητού εργαστηριακού "κιτ" (που προμηθεύεται κανείς άπαξ) και μιας δωρεάν εφαρμογής κινητού τηλεφώνου, χρησιμοποιεί μια διαδικασία (LAMP-Loop-mediated Isothermal Amplification) ενίσχυσης του ιικού RNA στο δείγμα του σάλιου, προκειμένου να ανιχνεύσει συγκεκριμένα γονίδια του ιού. Η εφαρμογή (app) χρησιμοποιεί την κάμερα του κινητού τηλεφώνου για να μετρήσει τις χρωματικές αλλαγές στο δείγμα, οι οποίες "μαρτυρούν" την παρουσία ή όχι του ιού και το αποτέλεσμα βγαίνει σε 25 λεπτά.

"Σχεδόν ο μισός πληθυσμός του κόσμου έχει ‘έξυπνο' κινητό τηλέφωνο, γι' αυτό πιστεύουμε ότι το νέο τεστ έχει τη δυνατότητα να παρέχει ίση και εύκολη πρόσβαση σε μια διαγνωστική ιατρική ακριβείας", δήλωσε ο δρ Μάχαν. Οι ερευνητές επεσήμαναν ότι "υπάρχει άμεση ανάγκη ιδίως στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος για χαμηλού κόστους και χαμηλής τεχνολογίας, παρόλα αυτά άκρως αξιόπιστα τεστ διάγνωσης του κορονοϊού και των παραλλαγών του".

Ειδήσεις σήμερα:

Φάλαινα στον Άλιμο: Αφέθηκε ελεύθερη να κολυμπήσει στα βαθιά

“Ήλιος”: ανατροπές στα νέα επεισόδια (εικόνες)

Μπάιντεν: Θα στείλω Αμερικανούς στρατιώτες στην Ανατολική Ευρώπη