ΕΟΔΥ - Σχολεία: οδηγίες για κρούσματα, στενές επαφές και test

Αναλυτικός οδηγός για τα self test και τα επόμενα βήματα, σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος.

Ο ΕΟΔΥ έχει εκδώσει οδηγό, όπου δίνονται αναλυτικές πληροφορίες για περίπτωση θετικού κρούσματος σε μαθητή και όσα ισχύουν για τις στενές επαφές του.

Στον οδηγό διευκρινίζεται ό,τι σε περίπτωση θετικού self-test από μαθητή, δεν χρειάζεται PCR test προς επιβεβαίωση, αλλά rapid test.

Διαβάστε αναλυτικά τις οδηγίες:

Σημειώνεται πως σύμφωνα με πληροφορίες από το υπ. Παιδείας, κατά το δεύτερο μαζικό, οριζόντιο έλεγχο με self test διαπιστώθηκαν 9.688 τεστ. Μαζί με τα 15.547 που ανακοινώθηκαν χθες, προκύπτει ότι μέσα σε 48 ώρες ανιχνεύθηκαν 25.235 κρούσματα.

Θα ακολουθήσει και τρίτο τεστ την Πέμπτη για προσέλευση στο σχολείο την Παρασκευή.

Σε διευκρίνιση του Υπ. Υγείας, αναφέρονται τα εξής:

«Υπάρχουν πολίτες που ανησυχούν, θεωρώντας ότι όσοι ανιχνεύθηκαν αρνητικοί στο self test της Δευτέρας, αλλά θετικοί στο τεστ της Τρίτης, πηγαίνοντας στο σχολείο, μετέδωσαν τον ιό. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει, καθώς:

Όσοι έχουν αρνητικό τεστ αντιγόνου δε μεταδίδουν, και Δεν εμφανίζονται όλοι οι θετικοί ταυτόχρονα. Η επώαση της νοσου δεν έχει κοινή ημερομηνία έναρξης άρα λογικό είναι να μην εμφανιστούν ταυτόχρονα.

Ανά πάσα στιγμή μπορούν να υπάρχουν θετικά self-test. Το σημαντικό είναι τα εν δυνάμει αυτά κρούσματα να ανιχνεύονται, να περιορίζονται και να ελέγχονται περαιτέρω. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να υπάρχουν οι τακτικοί έλεγχοι για να εντοπίζουν εκείνους που μπορεί να είναι κρούσματα ανά πάσα στιγμή.

Στη φάση που βρισκόμαστε έχει πολύ μεγάλη σημασία οι πολίτες να ενημερώνονται σωστά και υπεύθυνα, ώστε να μπορέσουν να προστατευτούν αποτελεσματικά. Το σχέδιο testing των σχολείων διασφαλίζει ακριβώς ότι τα σχολεία παραμένουν ανοιχτά και τα κρούσματα εντοπίζονται έγκαιρα και απομονώνονται για να μην υπάρχει διασπορά».

