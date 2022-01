Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Να δοθούν στη δημοσιότητα τα πρακτικά συνεδριάσεων για τον χιονιά

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τονίζει ότι «διαφορετικά θα αναγκαστούμε να προσφύγουμε στη Δικαιοσύνη».

Να δοθούν «εδώ και τώρα» στη δημοσιότητα τα πρακτικά των συνεδριάσεων για τον χιονιά, «για να μάθει ο ελληνικός λαός όλη την αλήθεια και να σταματήσει το κρυφτούλι μπροστά στα μάτια των πολιτών», ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τονίζοντας ότι «διαφορετικά θα αναγκαστούμε να προσφύγουμε στη Δικαιοσύνη».

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστηρίζει ότι «για έξι ολόκληρες μέρες το μόνο που ενδιέφερε το Μέγαρο Μαξίμου ήταν πως θα κρύψει τις τεράστιες προσωπικές ευθύνες του κ. Μητσοτάκη για το επιτελικό φιάσκο του χιονιά». Ειδικότερα αναφέρει:

«Πρώτα έριξαν τις ευθύνες στην ΕΜΥ για να διαψευσθούν πανηγυρικά. Μετά, χωρίς να τους ενδιαφέρει αν θα γελοιοποιηθούν, έβγαλαν εκτός επικράτειας του κράτους Μαραθώνος και Κατεχάκη. Αργότερα όταν οι αντιδράσεις έγιναν χιονοστιβάδα αποφάσισαν να θυσιάσουν τον γαλάζιο Περιφερειάρχη κ. Πατούλη.

Τώρα όμως αποκαλύπτεται ότι τον συντονισμό που οδήγησε στο χάος τον είχε ο σκληρός πυρήνας του Μαξίμου, καθώς συμμετείχαν στις συσκέψεις για την προετοιμασία του κρατικού μηχανισμού. Τις αποφάσεις τις πήραν ο "επιτελάρχης" κ. Σκέρτσος και ο... θεόσταλτος κ. Τριαντόπουλος».

Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι σήμερα στη Βουλή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Γιάννης Ραγκούσης ζήτησε εξηγήσεις απευθείας από τον κ. Σκέρτσο και να δώσει στη δημοσιότητα τα πρακτικά των συσκέψεων και «πριν καλά καλά ο κ. Σκέρτσος απαντήσει, έσπευσε να πάρει το λόγο η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της ΝΔ κα Αραμπατζή, για να αποκαλύψει ότι βεβαίως και υπάρχουν πρακτικά. Ενώ ο ένοχος υπουργός αμέσως μετά έκανε τον Κινέζο, λέγοντας ότι αγνοεί την ύπαρξή τους».

Κατόπιν αυτών η αξιωματική αντιπολίτευση τονίζει: «Αρκετά πια με την κοροϊδία. Αρκετά με τα αλληλοκαρφώματα στο εσωτερικό της ΝΔ, αρκετά με τη μετάθεση ευθυνών. Εδώ και τώρα να δοθούν στη δημοσιότητα τα πρακτικά των συνεδριάσεων στην δημοσιότητα για να μάθει ο ελληνικός λαός όλη την αλήθεια και να σταματήσει το κρυφτούλι μπροστά στα μάτια των πολιτών. Διαφορετικά θα αναγκαστούμε να προσφύγουμε στη Δικαιοσύνη».

