Australian Open: Κύργιος – Κοκκινάκης στην κορυφή του διπλού (εικόνες)

Στην κορυφή του Αυστραλιανού Όπεν οι δύο πρωταθλητές ελληνικής καταγωγής.

Με τον καλύτερο τρόπο ολοκληρώθηκε η πορεία των Νικ Κύργιου και Θανάση Κοκκινάκη στο διπλό ανδρών του Australian Open, καθώς το δίδυμο από την Αυστραλία κατέκτησε το τρόπαιο.

Οι δύο τενίστες, οι οποίοι είχαν αποκτήσει το προσωνύμιο "Special Ks" όταν αγωνίζονταν σε επίπεδο juniors, νίκησαν στον σημερινό τελικό τους Αυστραλούς Μαξ Παρσέλ και Ματ Έμπντεν με 7-5, 6-4, σε μια αναμέτρηση διάρκειας 95 λεπτών στη «Ροντ Λέιβερ Αρίνα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτός είναι ο πρώτος τίτλος στο διπλό για τους Κύργιο και Κοκκινάκη, οι οποίοι έγιναν παράλληλα η πρώτη ομάδα που μετείχε με "wildcard" στο Australian Open και κατέκτησε το τρόπαιο στο διπλό ανδρών στην επαγγελματική εποχή του εν λόγω τουρνουά γκραν σλαμ.

