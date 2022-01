Πολιτική

Βουλή – Στυλιανίδης για “Ελπίδα”: Είχαμε αστοχίες, το είπαμε από την πρώτη στιγμή

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ομιλία του στη Βουλή για την πρόταση μομφής που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Θα μιλήσω με ειλικρίνεια, δεν θα εξωραΐσω όσα έγιναν ούτε θα ισχυριστώ ότι δεν έγιναν αστοχίες και σφάλματα», είπε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, εισαγωγικά στην ομιλία του στην Ολομέλεια για την πρόταση μομφής που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Με αφορμή τα όσα διαδραματίστηκαν κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας «Ελπίδα» ο Χρήστος Στυλιανίδης, είπε πως «από την πρώτη στιγμή αναλάβαμε την ευθύνη» , εκτιμώντας ότι δεν πρέπει να μείνουμε στις εντυπώσεις και εξηγώντας τη σημασία του έργου και του υπουργείου «που μου ανέθεσε τιμητικά ο πρωθυπουργός».

«Ξέρω ότι λειτουργώ ανά πάσα ώρα και στιγμή σε ναρκοπέδιο. Ανέλαβα για συγκεκριμένους λόγους και στόχους προκειμένου η Πολιτική Προστασία και η χώρα να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης» είπε χαρακτηριστικά.

Κάνοντας λόγο για «χρόνια προβλήματα που συνδέονται με διαδικασίες του ελληνικού κράτους» ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης εξήγησε ότι το τρίπτυχο της στρατηγικής είναι «πρόληψη, προετοιμασία και ετοιμότητα».

Επισημαίνοντας ότι η χώρα χρειάζεται νέα τεχνολογία, που στην περίπτωση της κακοκαιρίας «Ελπίδα» θα υπήρχε, μεταξύ άλλων, εκ των προτέρων γνώση για τον όγκο χιονιού που θα έπεφτε, τόνισε:

«Ένα σύγχρονο σύστημα πολιτικής προστασίας λείπει, όπως λείπει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες διότι η κλιματική κρίση μας βρήκε απροετοίμαστους».

«Επιμένω ότι την ώρα της μάχης χρειάζεται ένα εθνικό συντονιστικό κέντρο, μια πλήρης και λειτουργική βάση δεδομένων, με πυραμιδική οργάνωση, ένα War Room», πρόσθεσε.

«Σε ό,τι αφορά την πολιτική βούληση τη δική μου, του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, δουλεύουμε σε αυτή την κατεύθυνση», συμπλήρωσε. Ο Χ. Στυλιανίδης κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε συναίνεση, λέγοντας ότι η Πολιτική Προστασία είναι στόχος εθνικός που δεν έχει πολιτικό χρώμα:

«Να γίνει η Πολιτική Προστασία πρότυπο συνεννόησης, συνεργασίας και συναίνεσης»

«Το 2019 ο προκάτοχός μου, Νίκος Χαρδαλιάς, αναβάθμισε ουσιαστικά τον ρόλο της Πολιτικής Προστασίας. Η σύσταση αυτού του υπουργείου ήταν ιστορική απόφαση πρωθυπουργού», συνέχισε.

«Αντιμετωπίσαμε ένα πολύ δύσκολο φαινόμενο. Είχαμε αστοχίες, το είπαμε από την πρώτη στιγμή, για αυτό και η συγγνώμη του πρωθυπουργού».

