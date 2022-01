Πολιτική

Βουλή – Πρόταση μομφής: Σκληρή κόντρα Τσίπρα – Μητσοτάκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άγρια πολιτική κόντρα στη Βουλή, όπου συγκρούστηκαν μετωπικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με τον Πρωθυπουργό. Η παρέμβαση του Χρήστου Στυλιανίδη.

Μετωπική σύγκρουση με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προκάλεσε η παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα στην Ολομέλεια, όπου συζητείται η πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Ακούγοντας υπουργό μου δημιουργήθηκαν ερωτήματα, σας άκουσα και γνωρίζετε καμία διάθεση αντιδικίας, όχι οικουμενικός υπουργός αλλά της ΝΔ, αλλά οφείλετε εξηγήσεις», είπε ο Αλέξης Τσίπρας παίρνοντας το λόγο μετά τον Χρήστο Στυλιανίδη.

«Είπατε ζητήσατε συγνώμη κι εσείς κι ο Πρωθυπουργός, δεν άκουσα που κάνατε λάθος, μας είπατε όχι ραντάρ και war room, πού θα πέσει το χιόνι, πόσο θα πέσει εθνική, Κατεχάκη, Μεσογείων. Η ΕΜΥ σας διαψεύδουν, λένε ότι είχαμε ένα μοντέλο που έδωσε επακριβώς που έδωσε το μέγεθος κακοκαιρίας, χιονόπτωσης και χιόνι που θα έρθει.

«Ακόμη και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας διέψευσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, είπατε ραντάρ, βεβαίως να έχουμε ραντάρ, αλλά η ΕΜΥ λέει πως δεν ήταν χειρότερη κακοκαιρία... Πού έγινε το λάθος λοιπόν; Δεν έκλεισε μόνον η Αττική οδός, αλλά και η Κατεχάκη και η Μεσογείων», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και αναφερόμενος στο «μπαλάκι» των ευθυνών είπε:

«Θα μας πείτε πού κάνατε το λάθος ή πετάμε μπάλα στην εξέδρα; Ή ρίξετε ευθύνες στον δικό σας περιφερειάρχη, θα αναλάβετε μια ευθύνη, θα μας πείτε που κάνατε λάθος;».

Αναφερόμενος ειδικά στο «κρίσιμο βράδυ της ταλαιπωρίας στην Αττική Οδό» σημείωσε πως «ζητήσατε από τον παραχωρησιούχο απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέως οχημάτων; Λένε ότι αρνηθήκατε... σας ζητάμε πρακτικά, ώστε λαός και πολίτες και Πρωθυπουργός έκανε το μεσάζοντα με την εταιρία, αξιολόγησε μόνος του το κόστος».

Και συμπλήρωσε πως «δεν είναι ρόλος μεσίτη ο ρόλος του Πρωθυπουργού. Είναι δυνατόν να μας λέτε ότι δεν έχουμε ραντάρ, ενώ στις συσκέψεις με zoom δεν πατήσατε record τι είπε ο καθένας ή είστε κατσαπλιάδες ή είπατε ψέματα κι αυτό δεν αξίζει πολίτες, όταν ζητάτε συγνώμη να λέτε που κάνατε λάθος».

Και κατέληξε πως «η συγνώμη προσχηματική, υποκριτική και θα σας κρίνει λαός...».

Το λόγο πήρε και πάλι ο Χρήστος Στυλιανίδης και απάντησε στον Αλέξη Τσίπρα «κύριε Αρχηγέ, απάντησα στο κοινοβούλιο με ειλικρίνεια, η ευρωπαϊκή εμπειρία αλλά και ρωτώντας νομικούς συμβούλους του υπουργείου επέβαλλαν ότι σε ad hoc δεν τηρούνται πρακτικά», ενώ ανέφερε πως οι ίδιες διαδικασίες είχαν τηρηθεί κατά τις κακοκαιρίες «Μπάλος» και «Διομίδης».

Ειδικά για τα ραντάρ, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης σημείωσε πως «οι ίδιοι μετεωρολόγοι θα ήθελαν να ξέρουν τον όγκο του χιονιού. Αν ξέραμε ότι 40-50 εκατοστά θα πέσουν στον αστικό ιστό θα κλείναμε. Το έκανα στον Μπάλο και δεν φοβήθηκα το πολιτικό κόστος», ενώ μιλώντας για τον παραχωρησιούχο της Αττικής Οδού, έκανε λόγο για «χρόνια αξιόπιστη εταιρεία», σχολιάζοντας πως «είμαι έντιμος άνθρωπος, δεν θα έλεγα ψέματα, δέχομαι οποιαδήποτε κριτική».

Μητσοτάκης: δεν ακούσαμε συγγνώμη για τους 120 νεκρούς στο Μάτι και τη Μάνδρα

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας στην παρέμβαση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα είπε ότι «καταρχάς, θέλω να επισημάνω ότι ο υπουργός Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας απευθύνθηκε με ειλικρίνεια κι πολιτική εντιμότητα. Αναγνωρίζω απόλυτα ότι του έχει ανατεθεί μια δύσκολη αποστολή ερχόμενος από το εξωτερικό και αναλαμβάνοντας έναν ρόλο που δεν τον είχε ανάγκη. Δεν έψαχνε καριέρα, αλλά ήρθε στην Ελλάδα για να προσφέρει αξιοποιώντας την σημαντική ευρωπαϊκή του εμπειρία. Και έχει απόλυτο δίκιο να ισχυρίζεται ότι η αποστολή της Πολιτικής Προστασίας, είναι μια εθνική αποστολή. Τα χιόνια, οι σεισμοί , οι κακοκαιρίες και οι πλημμύρες δεν έχουν χρώμα και νομίζω ότι εσείς γνωρίζεται πολύ καλύτερα από εμένα πόσο τραυματικές μπορεί να είναι οι εμπειρίες των φυσικών καταστροφών. Τις βιώσατε καλά στο πετσί σας και εσείς και τα στελέχη που κλήθηκαν να διαχειριστούν κρίσεις επί των δικών σας ημερών. Ο υπουργός αναγνώρισε λοιπόν, ότι πράγματι έγιναν λάθη ως προς τη διαχείριση της Αττικής Οδού και θα σας το πω ευθέως πως η Αττική Οδός θα έπρεπε να είχε κλείσει νωρίτερα από ότι έκλεισε, προφανώς, και αποδεικνύεται από το αποτέλεσμα του εγκλωβισμού, όμως, το μεγαλύτερο μερίδιο της ευθύνης δεν το έχει το ελληνικό Κράτος αλλά η ίδια η Αττική Οδός, ο παραχωρησιούχος ο οποίος ισχυριζόταν ότι μπορούσε να κρατήσει έναν δρόμο ανοικτό και δεν κατάφερε να το κάνει, στην δε πορεία φάνηκαν και χτυπητές αδυναμίες ως προς την προετοιμασία της Αττικής Οδού για ένα τέτοιο φαινόμενο.

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα του χιονιού, ο Πρωθυπουργός είπε ότι «κανείς μετεωρολόγος δεν πρόβλεψε τον όγκο του χιονιού που έπεσε στο κέντρο της Αθήνας και σε αντίθεση με άλλες χιονοθύελλές το χιόνι έπεσε μέρα μεσημέρι - συνήθως πέφτει βράδυ- και κανείς μετεωρολόγος δεν είχε προβλέψει ότι θα έριχνε μισό μέτρο στο κέντρο της Αθήνας καις τα Βόρεια Προάστεια» και πρόσθεσε πως «εάν είχαμε την δυνατότητα να έχουμε μια τέτοια πρόβλεψη προφανώς και θα είχαμε κλείσει την Πόλη από την Κυριακή το βράδυ, όπως το κάναμε και σε άλλες περιπτώσεις που δεν επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις των μετεωρολόγων. Συνεπώς δεν ήταν ζήτημα πολιτικού θάρρους αλλά ήταν ζήτημα αξιοποίησης και ανάλυσης των δεδομένων που είχαμε στην διάθεσή μας. Αυτά τα δεδομένα είχαμε και αυτές τις κινήσεις κάναμε»

Ο κ. Μητσοτάκης όμως είπε στον κ. Τσίπρας πως «έχω για να καταλήξω και επί του οργισμένου ύφους που πάντα υιοθετείτε στις τοποθετήσεις σας, να κάνω δύο παρατηρήσεις Η πρώτη, έχω εντοπίσει μια εντυπωσιακή αφωνία της αξιωματικής αντιπολίτευσης ως προς τις ευθύνες της Αττικής Οδού. Αναφερθήκατε ότι δεν πρέπει να κάνω τον μεσάζοντα. Εγώ εξασφάλισα τα 2.000 ευρώ για κάθε εγκλωβισμένο. Εσείς δεν το κάνατε ποτέ επί δικών σας ημερών. Ο δε δικός σας νόμος δεν προέβλεπε τέτοια καν δυνατότητα αποζημίωσης σε περίπτωση που ο παραχωρησιούχος δεν εκπλήρωνε τις υποχρεώσεις του. Μεσάζοντας λοιπόν, ή Πρωθυπουργός ο οποίος είχε κάθε διάθεση να συγκρουστεί με μια μεγάλη εταιρεία αναγκάζοντάς την να αναλάβει τις ευθύνες της. Εσείς, λοιπόν, κ. Τσίπρα γιατί τέτοια αγάπη για την Αττική Οδό; Γιατί καμία διάθεση να αναγνωρίσετε τις μεγάλες της ευθύνες. Ένα ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσετε Και τέλος, επειδή για μια ακόμα φορά αναφερθήκατε σε δήθεν προσχηματική συγνώμη. Προτιμώ την συγνώμη με την ειλικρινή διάθεση αυτοκριτικής, έστω και εάν κινδυνεύει να χαρακτηριστεί προσχηματική από την καμία συγνώμη που δεν ακούσαμε ποτέ από το δικό σας στόμα όταν είχατε 120 νεκρούς σε Μάτι και Μάντρα».

Τσίπρας: Όχι μόνο συγγνώμες, αλλά και παραιτήσεις υπουργών επί των ημερών μας

Σχολιάζοντας την απάντηση του πρωθυπουργού, ο κ. Τσίπρας ρώτησε από ποιον θα αποζημιωθούν οι εγκλωβισμένοι στην Κατεχάκη και στη Μαραθώνος. Στη θέση της κυβέρνησης για τις ευθύνες της εταιρείας διαχείρισης της Αττικής Οδού, καθώς και στις «προκλητικές αιχμές», όπως είπε, του κ. Μητσοτάκη «ότι εμείς υπερασπιζόμαστε μια ιδιωτική εταιρία, λέω ότι η κάθε ιδιωτική εταιρεία λειτουργεί σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Έχει υποχρεώσεις απέναντι στο νόμο, και δεν μπορεί, ιδίως ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, να διαμεσολαβεί, προκειμένου να διαμορφώνει το πλαίσιο στο οποίο η εταιρεία θα ανταποκριθεί στις συμβατικές υποχρεώσεις της», τόνισε ο κ. Τσίπρας. Είπε επίσης ότι «οφείλατε, αντί να τηλεφωνείτε στον πρόεδρο της συγκεκριμένης εταιρείας, που τυγχάνει και νομικός σύμβουλός σας, για να βρείτε φόρμουλα για την αποζημίωση, να μιλήσετε ευθέως για τις ευθύνες της και τις δικές σας και να αφήσετε τη νομική διαδικασία ανοιχτή για τους πολίτες. Η Ελλάδα έχει νόμους, δεν είμαστε τριτοκοσμική χώρα» τόνισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Επανερχόμενος στις συσκέψεις που έγιναν παρουσία περιφερειαρχών και υπουργών, ανέφερε ιδιαίτερα τον κ. Σκέρτσο λέγοντας ότι «άρα το Μαξίμου συντόνιζε στην ουσία» και επανέλαβε ότι είναι αδιανόητο να λέει η κυβέρνηση ότι «δεν είχατε καταγεγραμμένα πρακτικά».

Κλείνοντας τη δεύτερη παρέμβασή του ο κ. Τσίπρας είπε ότι «σε δύσκολες στιγμές, στην κυβέρνησή μου, ανέλαβα την πολιτική ευθύνη, όχι μόνο τη συγνώμη, και παραιτήθηκαν υπουργοί. Όταν ζήτησα από τον τότε υπουργό Πολιτικής Προστασίας, που είχε παραιτηθεί το ίδιο βράδυ, να μείνει στη θέση του, ώστε να είμαστε ασφαλείς ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε κάποιο έκτακτο γεγονός, την άλλη μέρα είπατε (κ. Μητσοτάκη) και με τουήτ ότι "δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη χωρίς παραιτήσεις"».

«Θα πληρώσετε τώρα, με το ίδιο νόμισμα, τα δικά σας καμώματα, τη δική σας κριτική και στάση, που είχατε ως αντιπολίτευση. Εδώ είμαστε όλοι, και κρινόμαστε για το τι λέγαμε και τι πράτταμε», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.





Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός Θεσσαλονίκη: Νέα καταγγελία για άτομο εμπλεκόμενο στην υπόθεση της Γεωργίας

Κακοκαιρία: Προβλήματα στα δρομολόγια των πλοίων

Australian Open: Κύργιος – Κοκκινάκης στην κορυφή του διπλού (εικόνες)