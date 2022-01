Κόσμος

Ιταλία: Ο Σέρτζιο Ματαρέλα επανεξελέγη Πρόεδρος

Για δεύτερη φορά εξελέγη Πρόεδρος της Ιταλίας ο Σέρτζιο Ματαρέλα.

Ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα επανεξελέγη σήμερα από το κοινοβούλιο της Ρώμης για δεύτερη συνεχή θητεία. Ο Ματαρέλα έλαβε πριν από λίγο τις 504 ψήφους βουλευτών, γερουσιαστών και εκπροσώπων των περιφερειών, κάτι που σημαίνει ότι εξασφάλισε την απόλυτη πλειοψηφία, που είναι αναγκαία για την εκλογή. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας έγινε δεκτό με παρατεταμένο χειροκρότημα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ματαρέλα, λίγο πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία, απάντησε θετικά στο αίτημα των κομμάτων που μετέχουν στην κυβέρνηση Ντράγκι να δεχθεί την πρόταση επανεκλογής, έπειτα από έξι ημέρες άκαρπων προσπαθειών του κοινοβουλίου.

Επαναλαμβάνονται ουσιαστικά οι πολιτικές εξελίξεις του 2013 όταν, λόγω πολιτικού αδιεξόδου, είχε επανεκλεγεί ο τότε πρόεδρος Τζόρτζιο Ναπολιτάνο.

Όλα τα μέσα ενημέρωσης της χώρας, τέλος, υπογραμμίζουν ότι η δεύτερη θητεία του Ματαρέλα αποδεικνύει την αδυναμία των ιταλικών κομμάτων -- τουλάχιστον στη φάση αυτή -- να υποδείξουν και να στηρίξουν μια νέα υποψηφιότητα κοινής αποδοχής για την προεδρία της Δημοκρατίας.

