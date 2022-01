Κοινωνία

Φωτιά στο Κολωνάκι: Χήρα πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ η γυναίκα που κάηκε στο σπίτι της

Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε απανθρακωμένη αγκαλιά με το γατάκι της. Αποκοιμήθηκε με τσιγάρο στο χέρι, λέει ο γιο της.

Σύζυγος του βουλευτή και υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Ιωάννη Παπαδόπουλου, ο οποίος πέθανε το 2007 ήταν η ηλικιωμένη γυναίκα που έχασε τη ζωή της μετά τη φωτιά που ξέσπασε, το απόγευμα του Σαββάτου, στο διαμέρισμα της στο Κολωνάκι.

Η 87χρονη Ελένη Παπαδοπούλου, η οποία αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα, βρέθηκε απανθρακωμένη αγκαλιά με το γατάκι της, ενώ εξετάζεται αν η φωτιά προκλήθηκε από θερμαντικό μέσο.

Ο γιος της άτυχης γυναίκας εξηγεί ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε ,καθώς η μητέρα του αποκοιμήθηκε με τσιγάρο στο χέρι.

Στο σημείο για να σβήσουν τη φωτιά έφτασαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα καθώς και ένα βραχιονοφόρο όχημα.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Λυκαβηττού στην Αθήνα. Επιχειρούν 18 #πυροσβέστες με 6 οχήματα καθώς και βραχιονοφόρο όχημα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 29, 2022

