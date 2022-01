Κοινωνία

Κολωνάκι: Φωτιά σε σπίτι, νεκρή μία γυναίκα

Τραγωδία στο Κολωνάκι από φωτιά σε διαμέρισμα. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.

Νεκρή βρέθηκε μία γυναίκα από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα, σήμερα το απόγευμα, στην οδό Λυκαβηττού 15 στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα του τρίτου ορόφου και κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης αλλά και του ελέγχου για εγκλωβισμένα άτομα εντοπίστηκε η σορός μιας γυναίκας.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο. Για την κατάσβεση της επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα καθώς και βραχιονοφόρο όχημα.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Λυκαβηττού στην Αθήνα. Επιχειρούν 18 #πυροσβέστες με 6 οχήματα καθώς και βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 29, 2022

