Τζουμέρκα: νεκρός ο αγνοούμενος ορειβάτης

Ο νεαρός είχε εντοπιστεί νωρίτερα από συγγενικό του πρόσωπο και άλλους ορειβάτες που βρίσκονται στην περιοχή.

Νεκρός εντοπίστηκε ο νεαρός ορειβάτης, ο οποίος αγνοείτο από το πρωί στην περιοχή Καταρράκτης της Άρτας.

Ο νεαρός είχε ξεκινήσει το πρωί μαζί με την παρέα του για να κάνει ορειβατικό σκι και λίγο αργότερα χάθηκε.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες βρέθηκε στη χαράδρα, όπου τον εντόπισαν συγγενείς και φιλικά του πρόσωπα.

Άμεσα κλήθηκε η Πυροσβεστική. Στο σημείο επιχείρησαν 16 πυροσβέστες, η Ορειβατική Ομάδα της 5ης ΕΜΑΚ, έξι οχήματα καθώς δύο ελικόπτερα, καθώς το πρώτο δεν κατάφερε να προσεγγίσει.

Τελικά περίπου στις 18.00 ανασύρθηκε από νεκρός από τους διασώστες που επέβαιναν στο ελικόπτερο.

Σε συνέχεια προηγούμενου μηνύματος, χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας από γκρεμό στην ορεινή περιοχή της κοινότητας Καταρράκτη στα Τζουμέρκα Ηπείρου και παρελήφθη από Ε/Π του ΕΚΣΕΔ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 30, 2022

