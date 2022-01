Αθλητικά

ΠΑΣ Γιάννινα: Εύκολα τον Απόλλωνα Σμύρνης

Την 4η θέση έπιασε ο ΠΑΣ Γιάννινα καταφέρνοντας να επικρατήσει του Απόλλωνα Σμύρνης.

Χωρίς να απειληθεί ιδιαίτερα ο ΠΑΣ Γιάννινα κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στον Απόλλωνα Σμύρνης με 2-0, σε αναμέτρηση για την 20η αγωνιστική της Super League. Αυτή ήταν η 8η νίκη των γηπεδούχων στο πρωτάθλημα, που με 30 βαθμούς έφτασαν τον Παναθηναϊκό στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Αντίθετα ο Απόλλωνας παραμένει ουραγός με 9 βαθμούς. Τα τέρματα των νικητών σημείωσαν οι Πίρσμαν (26΄) και Εραμούσπε (πεν. 79΄).

Οι γηπεδούχοι έδειξαν από νωρίς τις διαθέσεις τους και στο 18΄ έχασαν μεγάλη ευκαιρία, όταν ο Σάλιακας με απευθείας φάουλ έστειλε την μπάλα στο δεξί δοκάρι του τερματοφύλακα του Απόλλωνα, Βέρλχουστ. Η ομάδα των Ιωαννίνων συνέχισε την πίεση, η οποία καρποφόρησε στο 26΄, όταν ο Πίρσμαν εκμεταλλεύτηκε την πολύ καλή μπαλιά του Γκαρντάβσκι και με διαγώνιο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι έγινε σκληρό και χωρίς ρυθμό, με πάρα πολλές διακοπές. Χαρακτηριστικός είναι ο αριθμός των 25 λαθών στο πρώτο μισάωρο του Β΄ μέρους, αλλά και οι 5 κίτρινες κάρτες στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο. Ο Απόλλωνας έδειχνε να επιθυμεί να πιέσει και να απειλήσει τους γηπεδούχους, οι οποίοι όμως έκαναν πολύ καλή δουλειά στο να διατηρούν το χαμηλό τέμπο και να «σκοτώνουν» τον ρυθμό του ματς.Τελικά το παιχνίδι «καθάρισε» στο 79΄, όταν ο ΠΑΣ κατάφερε να διπλασιάσει τα τέρματά του με πέναλτι του Εραμούσπε. Νωρίτερα, σε ανύποπτη φάση και σέντρα του Μπρένερ, η μπάλα βρήκε στο χέρι του Φαν Λα Πάρα και ο διαιτητής Ευαγγέλου καταλόγισε την παράβαση.

Στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέναλτι με τον Τσιλούλη, σε ασυνεννοησία των Κάργα και Λοντίγκιν. Ο Τσιλούλης ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων μάντεψε σωστά τη γωνία και απέκρουσε.

Διαιτητής: Ευαγγέλου (Αθηνών)

Κίτρινες: Κάργας, Εραμούσπε, Ντομίνγκες, Λώλης - Φατιόν, Ιωαννίδης, Κάστρο

Οι συνθέσεις:

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ: Λοντίκγιν, Πίρσμαν, Κάργας, Εραμούσπε, Σάλιακας, Γκαρντάβσκι (68΄ Μπρένερ), Καραχάλιος, Ντομίνγκες (89΄ Λώλης), Στάνκο, Λιάσος (80΄ Οικονομόπουλος), Περέα

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ: Βέρλχουστ, Τουτουαρίμα, Λισγάρας (46΄ Μαρτίνες), Ρόγκνε, Ντεντάκης, Φατιόν (46΄ Φαν Λα Πάρα), Κάστρο, Παπαγεωργίου, Παμλίδης (62΄ Τσιλούλης), Κραγιόπουλος (62΄ Γιακιμόβσκι), Ιωαννίδης (76΄ Ντάουντα)

