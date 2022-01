Οικονομία

ΕΦΚΑ - ΟΠΕΚΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας

Αναλυτικά οι πληρωμές της εβδομάδας από το υπουργείο Εργασίας.

Η πληρωμή των τακτικών επιδομάτων του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για τον Ιανουάριο τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, στον προγραμματισμό των καταβολών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των εποπτευόμενων Οργανισμών για την εβδομάδα 31 Ιανουαρίου-4 Φεβρουαρίου. Συνολικά υπολογίζεται ότι θα καταβληθούν περί τα 260,1 εκατ. ευρώ σε 836,45 δικαιούχους.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

26,3 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

450.00 ευρώ θα καταβληθούν σε 550 δικαιούχους για παροχές του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ.

2. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

20 εκατ. ευρώ σε 54.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

19 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 6.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

700.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

3. Από τον ΟΠΕΚΑ αύριο Δευτέρα 31 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθούν οι εξής καταβολές:

72 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 175.247 δικαιούχους για αναπηρικά επιδόματα (αναπηρικά και διατροφής).

52,3 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 238.48 δικαιούχους για Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

32,9 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 272.386 δικαιούχους για επίδομα στέγασης.

13,2 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 13.143 δικαιούχους για επίδομα γέννησης.

11,7 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 35.006 δικαιούχους για επιδόματα ανασφάλιστων υπερηλίκων.

8,9 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 14.020 δικαιούχους για οικογενειακά επιδόματα.

1,7 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 15.892 δικαιούχους ως συνεισφορά του Δημοσίου σε δάνεια του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ», (λόγω COVID-19).

42.900 ευρώ θα καταβληθούν σε 87 δικαιούχους για επίδομα ορεινών περιοχών.

193.248 ευρώ θα καταβληθούν σε 389 δικαιούχους για επίδομα αναδοχής.

223.788 ευρώ θα καταβληθούν σε 818 δικαιούχους για επίδομα στεγαστικής συνδρομής.

220.678 ευρώ θα καταβληθούν σε 6.259 δικαιούχους για επίδομα ομογενών-προσφύγων.

101.679 ευρώ θα καταβληθούν σε 128 δικαιούχους για έξοδα κηδείας ανασφάλιστων.

139.822 ευρώ θα καταβληθούν σε 2.071 δικαιούχους ως συνεισφορά του Δημοσίου σε δάνεια (προστασία κύριας κατοικίας).

4. Τέλος, από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα πληρωθεί την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022 η αναλογία Δώρου Χριστουγέννων για τους εργαζόμενους που ήταν ενταγμένοι στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», καθώς και υπόλοιπα πληρωμών για τους μήνες Σεπτέμβριος 2021-Νοέμβριος 2021, με την αντίστοιχη αναλογία Δώρου Χριστουγέννων. Για τον αριθμό των δικαιούχων και τα ποσά θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

