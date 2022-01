Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Στο χειρουργείο ο Παπαπέτρου

Ο αρχηγός των «πρασίνων» ενδέχεται να χάσει το Final Four του Κυπέλλου Ελλάδας.

Την πόρτα του χειρουργείου θα περάσει τη Δευτέρα (31/01) ο Ιωάννης Παπαπέτρου για να ξεπεράσει μια και καλή το πρόβλημα με την ιγμορίτιδα που τον ταλαιπωρεί εδώ και καιρό, καθώς δεν απέδωσε καρπούς η θεραπευτική αγωγή που ακολούθησε.

Την είδηση επιβεβαίωσε και ο προπονητής του «τριφυλλιού», Δημήτρης Πρίφτης, στις τοποθετήσεις του στη συνέντευξη Τύπου μετά τον κυριακάτικο (30/01) αγώνα με τον Άρη για την Basket League.

Το χρονικό διάστημα της απουσίας του αρχηγού του μπασκετικού Παναθηναϊκού είναι άγνωστο ακόμα, ενώ στον «αέρα» είναι και η παρουσία του στο Final Four του Κυπέλλου Ελλάδας, που θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο από 18 έως 20 Φεβρουαρίου.

«Ο Παπαπέτρου αύριο (σ.σ. Δευτέρα) θα μπει να κάνει επέμβαση. Θα χρειαστεί κάποιο σοβαρό διάστημα, το οποίο δεν προσδιορίζεται αυτή τη στιγμή, αλλά μπορεί να είναι δύο-τρεις εβδομάδες, μπορεί και λίγο παραπάνω», τόνισε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Πρίφτης.

