Συρία: εκατοντάδες νεκροί μετά από επίθεση σε φυλακές

Μακελειό μετά από σκληρές μάχες μεταξύ Κούρδων και τζιχαντιστών στη φυλακή Γκουαϊράν.

Η επίθεση των τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ) σε φυλακή της βορειοανατολικής Συρίας και οι μάχες μεταξύ αυτών και των κουρδικών δυνάμεων άφησαν πίσω τους 373 νεκρούς, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Αυτή η ΜΚΟ, με μεγάλο δίκτυο πηγών στη Συρία, είχε δώσει προηγούμενο απολογισμό με 332 νεκρούς στις μάχες μεταξύ Κούρδων και τζιχαντιστών που ξέσπασαν μετά την επίθεση της 20ης Ιανουαρίου στη φυλακή Γκουαϊράν στην επαρχία Χασάκα. Νεότερος απολογισμός του Παρατηρητηρίου αναφέρει πλέον 373 νεκρούς, από τους οποίους 268 είναι τζιχαντιστές, 98 μέλη των κουρδικών δυνάμεων και επτά άμαχοι.

Η αύξηση αυτή οφείλεται στην ανακάλυψη νέων πτωμάτων – Κούρδων αλλά και τζιχαντιστών – κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων έρευνας στα κτίρια της φυλακής και στις γειτονιές που είναι κοντά σε αυτήν, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο.

"Ο απολογισμός είναι προσωρινός γιατί υπάρχουν δεκάδες ακρωτηριασμένα πτώματα που δεν ήταν δυνατό να αναγνωριστούν", δήλωσε ο Ράμι Αμπντέλ Ραχμάν, διευθυντής του Παρατηρητηρίου.

Η ΜΚΟ εκτιμά ότι ο απολογισμός είναι πιθανό να αυξηθεί περαιτέρω επειδή πολλοί Κούρδοι μαχητές τραυματίστηκαν σοβαρά κατά τη διάρκεια αυτών των μαχών.

