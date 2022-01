Παράξενα

Λύκος στον Διόνυσο: Ξεκινά επιχείρηση για τον εντοπισμό του

Τρόμος στον Διόνυσο από την εμφάνιση σπάνιου λύκου στην περιοχή. Τι είπε στον ΑΝΤ1 η Πρόεδρος της Πενταμελούς Επιτροπής Αδέσποτων του δήμου.



Τρόμο έχει σκορπίσει στον Διόνυσο η εμφάνιση σπάνιου λύκου στην περιοχή, ενώ σήμερα στο Δασαρχείο Διονύσου πρόκειται να πραγματοποιηθεί έκτακτη σύσκεψη και να οργανωθεί σχέδιο για τον εντοπισμό του λύκου και τη φυγάδευσή του.

Πρόκειται για έναν μονόλυκο που κατέβηκε πιθανόν από το βουνό. Σύμφωνα με την Πρόεδρο της Πενταμελούς Επιτροπής Αδέσποτων Δήμου Διονύσο Κωνσταντίνα Καρμίρη επειδή χιόνισε οι συνθήκες ευνόησαν ώστε ο λύκος να κατέβει στο αστικό ιστό προκειμένου να βρει τροφή.

Η κ. Καρμίρη, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», είπε ότι το είδος αυτό του λύκου φεύγει απο την αγέλη, βρίσκει μόνο του την τροφή του και είναι πιο θαρραλέος.





