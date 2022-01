Κοινωνία

Γραμμή 4 του Μετρό: Ποιοι είναι οι 15 νέοι σταθμοί

Στην τελική ευθεία για την υλοποίηση της γραμμής 4 μπαίνει η Αττικό Μετρό

Στην τελική ευθεία για την υλοποίηση της γραμμής 4 μπαίνει η Αττικό Μετρό, καθώς ο δήμος Αθηναίων, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ» και η «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕ» θα συνυπογράψουν το Μνημόνιο Συνεργασίας. Μάλιστα, σήμερα, Δευτέρα (31.1.2022), το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας αναμένεται να εγκρίνει στη συνεδρίασή του το Μνημόνιο Συνεργασίας.

Αξίζει να σημειωθεί, πως οι εργασίες κατασκευής για τη γραμμή 4 του Μετρό θα επηρεάσουν άμεσα τη λειτουργία της πόλης ενώ με την ολοκλήρωσή τους, θα συμβάλλουν σημαντικά στη γενικότερη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και της ζωής των πολιτών, με τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, του κυκλοφοριακού κ.ά.

Το πρώτο τμήμα της Γραμμής 4 της Αττικό Μετρό εκτιμάται ότι θα εξυπηρετεί τουλάχιστον 341.000 επιβάτες ημερησίως για το έτος 2030.

Οι 15 σταθμοί της Γραμμής 4

Ο 1ος σταθμός «Άλσος Βεΐκου» χωροθετείται επί της λεωφόρου Βεΐκου – Ομορφοκκλησιάς πλησίον της διασταύρωσης με την οδό Τράλλεων. Ο 2ος σταθμός «Γαλάτσι» στη διασταύρωση των λεωφόρων Βεΐκου και Γαλατσίου.

Ο 3ος σταθμός «Ελικώνος» στη συμβολή των οδών Αγίας Γλυκερίας και Πάρνηθος, παρά το λόφο Ελικώνος.

Ο 4ος σταθμός χωροθετείται στην πλατεία Κυψέλης (Δήμος Αθηναίων).

Ο 5ος σταθμός «Δικαστήρια» σε ελεύθερο χώρο στα δυτικά του συγκροτήματος των κτιρίων των δικαστηρίων (Δήμος Αθηναίων).

Ο 6ος σταθμός «Αλεξάνδρας» σε ελεύθερο χώρο στην διασταύρωση Λεωφ. Αλεξάνδρας και οδού Μουστοξύδη (Δήμος Αθηναίων).

Ο 7ος σταθμός «Εξάρχεια» στην πλατεία Εξαρχείων (Δήμος Αθηναίων).

Ο 8ος σταθμός «Ακαδημία» είναι σημαντικός σταθμός ανταπόκρισης με άμεση υπόγεια σύνδεση με τον σταθμό «Πανεπιστήμιο» στην Γραμμή 2 και χωροθετείται κάτω από την οδό Ακαδημίας, στην περιοχή των κτιρίων της «Τριλογίας», μεταξύ του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και του πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων (Δήμος Αθηναίων).

Η γραμμή συνεχίζει με τον 9ο σταθμό «Κολωνάκι» στην ομώνυμη πλατεία (Δήμος Αθηναίων).

Ο 10ος σταθμός «Ευαγγελισμός» χωροθετείται πλησίον του υφιστάμενου σταθμού, με άμεση σύνδεση για τους επιβάτες των γραμμών 3 & 4 (Δήμος Αθηναίων).

O 11ος σταθμός «Καισαριανή» στην περιοχή διασταύρωσης των οδ. Υμηττού και λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως.

O 12ος σταθμός «Πανεπιστημιούπολη» στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας στον Δήμο Καισαριανής, βόρεια της εσωτερικής οδικής αρτηρίας.

O 13ος σταθμός «Ιλίσια» στην περιοχή της πλατείας Κύπρου και της πλατείας Αόρνου στα ‘Ανω Ιλίσια.

O 14ος σταθμός «Ζωγράφου στην περιοχή της πλατείας Γαρδένιας στο δήμο Ζωγράφου και τέλος,

ο 15ος σταθμός «Γουδή» χωροθετείται στην περιοχή της πλατείας Ελευθερίας και οδού Λοχ. Σπηλιόπουλου, επίσης στο δήμο Ζωγράφου.

Σημειώνεται πως το εν λόγω τμήμα έχει σχεδιασθεί με σκοπό:

Την εξυπηρέτηση πολλών πυκνοκατοικημένων περιοχών της πόλης (Βεΐκου, Γαλάτσι, Κυψέλη, Καισαριανή, Ζωγράφου, Ιλίσια, Γουδή)

Τη συμπληρωματική εξυπηρέτηση του κέντρου της Αθήνας με 3 νέους σταθμούς (Εξάρχεια, Ακαδημία, Κολωνάκι)

Την εξυπηρέτηση πολλών σημαντικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, όπως Νοσοκομεία (Ευαγγελισμός, Παίδων, Λαϊκό, κλπ.), Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστημιούπολη, Πολυτεχνειούπολη, Πανεπιστήμιο και Πολυτεχνείο στο κέντρο της Αθήνας, και πολλά σχολεία), Δικαστήρια – πρώην σχολή Ευελπίδων και Οργανισμούς ή Υπουργεία

Την αύξηση της δικτύωσης των γραμμών του Μετρό με δυο σταθμούς ανταπόκρισης (Πανεπιστήμιο/Ακαδημία, Ευαγγελισμός) και την αποσυμφόρηση υφιστάμενων κεντρικών σταθμών Μετρό από την συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση του επιβατικού κοινού (Σύνταγμα, Ομόνοια, κ.λπ.).

Τι προβλέπεται στο Μνημόνιο

Το Μνημόνιο Συνεργασίας που θα συνυπογράψουν ο δήμος Αθηναίων, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ» και η «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕ», καθορίζει επακριβώς τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η κάθε πλευρά, κυρίως για την όσο το δυνατόν μικρότερη όχληση των εργασιών στην καθημερινή λειτουργία της πόλης, το πράσινο, τις αναπλάσεις και τελικές διαμορφώσεις των κοινοχρήστων χώρων και της ευρύτερης περιοχής αυτών στους οποίους θα εγκατασταθούν οι νέοι σταθμοί του Μετρό, σε συσχετισμό με ενδεχόμενες διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, πεζοδρομήσεις οδών, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ήπιας κυκλοφορίας στην ζώνη επιρροής του σταθμού και άλλα.

Για όλα αυτά ο δήμος Αθηναίων είχε ένα «μαραθώνιο» προκαταρκτικών συνομιλιών με τους συναρμόδιους φορείς και το αποτέλεσμα τους είναι το συγκεκριμένο Μνημόνιο Συνεργασίας.

Το μνημόνιο συνεργασίας, αφορά στο τμήμα Α’ της Γραμμής 4 (Άλσος Βεΐκου-Γουδή), μήκους περίπου 13 χλμ, και με δεκαπέντε υπόγειους σταθμούς (Άλσος Βεΐκου, Γαλάτσι, Ελικώνος, Κυψέλη, Δικαστήρια, Αλεξάνδρας, Εξάρχεια, Ακαδημία, Κολωνάκι, Ευαγγελισμός, Καισαριανή, Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, Ζωγράφου, Γουδή).

