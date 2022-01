Life

“Η Φάρμα”: Νέοι σύμμαχοι και εχθροί φέρνουν ανατροπές (βίντεο)

Η εβδομάδα στη «Φάρμα» ξεκινά με πολλές παρασκηνιακές συζητήσεις... Ο νέος αρχηγός και η νέα αποστολή.



Μετά την αποχώρηση της Ανίτας, νέος αρχηγός, νέα δεδομένα, νέα αποστολή. Η εβδομάδα στη «Φάρμα» ξεκινά με πολλές παρασκηνιακές συζητήσεις, που δημιουργούν καινούργιους συμμάχους και εχθρούς στο παιχνίδι.

Η επιστροφή του Γρηγόρη από το νοσοκομείο, αλλά και ένας νέος τραυματισμός αλλάζουν και πάλι την καθημερινότητα των παικτών.

Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο, στις 21.00

Νέος ΑΡΧΗΓΟΣ της ΦΑΡΜΑΣ η Σάσα, η οποία προχωράει στις «προγραμματικές» της δηλώσεις και η τράπουλα ανακατεύεται ξανά, μιας και όπως έχει πει στον Σάκη έχει εκκρεμότητες. Σε αυτές τις εκκρεμότητες έχει προστεθεί και ο Νεόφυτος που την προηγούμενη εβδομάδα της έδωσε τη ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ.

Η Μαρία προσπαθεί να πείσει τις 4 γυναίκες που έχουν μείνει να συνασπιστούν ώστε, επιτέλους, να αποχωρήσει άντρας από τη ΦΑΡΜΑ.

Η Σάσα δείχνει ότι συμμερίζεται την άποψη της Μαρίας και δηλώνει ότι καθώς βρίσκονται σχεδόν στη μέση του παιχνιδιού καλό θα ήταν να φύγει κάποιος και από το στρατόπεδο των ανδρών.

Ο Νεόφυτος, που έχει καταλάβει ότι βρίσκεται στις επιλογές της Σάσας, έχει ξυπνήσει με νεύρα και σε συζήτηση που έχει με τον Μάνο τον ενημερώνει ότι η Αθανασία θα προσεγγίσει τη Σάσα για να αποφύγει τη ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ. Ο Μάνος πέφτει από τα σύννεφα και ο Κουτσαβάκης δηλώνει ότι αν η Αθανασία καταφέρει να γλυτώσει τότε ο τίτλος είναι μεγαλύτερος και από χρυσή ολυμπιονίκης.

Ο Νεόφυτος ζητάει από τον Μάνο στην περίπτωση που πάρει τη ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ να έχει αντίπαλο τον Βασίλη.

Ο Γρηγόρης επιστρέφει και δηλώνει ότι μόνο με κομμένο χέρι θα φύγει από τη ΦΑΡΜΑ. Η Σάσα τον ενημερώνει για ό,τι έχει συμβεί.

Οι παίκτες βρίσκονται, άλλη μια φορά, αντιμέτωποι με μια δύσκολη ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

Και φυσικά έχουμε και τον τραυματισμό της ημέρας! Η Νάιρα χτυπάει στο κοτέτσι και βάζει τα κλάματα. Η Σάσα, προσπαθώντας να διασκεδάσει την κατάσταση, λέει ότι το νοσοκομείο πρέπει να έρθει στη ΦΑΡΜΑ, με τόσους τραυματισμούς.

