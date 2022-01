Life

“Η Φάρμα”: η Μονομαχία και ο νέος αρχηγός

Σε τεταμένο κλίμα ανάμεσα σε παίκτες γίνεται ο αγώνας για το ποια από τις δύο υποψήφιες προς αποχώρηση, θα καταφέρει να μείνει στην φάρμα του ΑΝΤ1.

Μια ανάσα πριν από την αποψινή ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ, το κλίμα μεταξύ της Σάσας και της Ανίτας είναι βαρύ.

Ο αγώνας ξεκινά και εξελίσσεται σε ντέρμπι. Ποια από τις δύο θα φύγει; Ποιον θα αφήσει ΑΡΧΗΓΟ, «για να καθαρίσει το τοπίο»;

Ποιοι 11 παίκτες θα παραμείνουν στη «ΦΑΡΜΑ»;

Μετά την ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ που βρίσκει 2

ΜΟΝΟΜΑΧΟ την Ανίτα, οι συζητήσεις συνεχίζονται. Θα λύσουν τις διαφορές τους τα δύο στρατόπεδα; Ο Κουτσαβάκης δεν θέλει να λυθούν οι διαφορές και τους τρολάρει. Λέει ότι έχει συνηθίσει την ίντριγκα στη «ΦΑΡΜΑ» και πως την απολαμβάνει, πλέον, διασκεδάζοντας με τις συγκρούσεις.

Κάτω από την επήρεια του κρασιού, η βραδιά καταλήγει σε πάρτυ, τραγούδι και χορό.

Ο Νεόφυτος δεν διασκεδάζει με τους υπόλοιπους γιατί τον πονάει η μέση του και αποφασίζει να μην κοιμηθεί στο ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ, αλλά στο δωμάτιο των αντρών. Όταν το πάρτυ μεταφέρεται στο δωμάτιο των αντρών, ο Νεόφυτος τους βάζει τις φωνές, λέγοντας πως δεν σέβονται το γεγονός ότι θέλει να κοιμηθεί γιατί τον πονάει η μέση του.

Η Μαρία σχολιάζει, ότι το έχουν βρει όλοι… σύστημα να «τραυματίζονται» για να έχουν ΑΣΥΛΙΑ.

Την επόμενη ημέρα, ο Κουτσαβάκης καταφέρνει να ξανατραυματιστεί, αυτή τη φορά στο μάτι. Πόσο σοβαρός θα είναι ο τραυματισμός του; Θα πάει στο νοσοκομείο; Θα έχει ΑΣΥΛΙΑ και την επόμενη εβδομάδα;

Μεταξύ των 2 ΜΟΝΟΜΑΧΩΝ το κλίμα είναι βαρύ γιατί είναι φίλες και θέλουν να μείνουν μαζί στη «ΦΑΡΜΑ».

Θα αγωνιστούν για την παραμονή τους ή θα τα παρατήσει μία από τις δύο υπέρ της άλλης;

Ο αγώνας, πάντως, εξελίσσεται σε ντέρμπι.

Ποια από τις δύο θα φύγει; Και ποιον θα αφήσει ΑΡΧΗΓΟ, «για να καθαρίσει το τοπίο»;