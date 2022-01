Κόσμος

Ιταλία - Ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι: Πρόστιμο έως 1500 ευρώ

Τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού που ανακοίνωσε η κυβέρνηση Ντράγκι.

Η κυβέρνηση του Μάριο Ντράγκι, στη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, συζήτησε και ενέκρινε νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας κορονοϊού.

Η υποχρεωτική χρήση της προστατευτικής μάσκας σε ανοικτούς χώρους παρατείνεται τουλάχιστον μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου. Στη συνέχεια, η χρήση τους θα εξαρτάται από τον αριθμό των κρουσμάτων της κάθε περιοχής.

Τα κλαμπ, οι ντίσκο και οι αίθουσες χορού θα μπορέσουν να ξανανοίξουν στις 10 Φεβρουαρίου.

Σε ό,τι αφορά τη διάρκεια του πράσινου πάσου για τους εμβολιασμένους, αποφασίσθηκε ότι θα ισχύει μόνον έξι μήνες (αντί για εννέα) για όποιον έχει κάνει μόνο δυο δόσεις. Για τους πολίτες που έχουν κάνει και την αναμνηστική δόση, η κυβέρνηση Ντράγκι - εντός της εβδομάδας - προτίθεται να εγκρίνει την απεριόριστη ισχύ του «πάσου».

Σχετικά με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που λήγει στις 31 Μαρτίου, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης η κυβέρνηση Ντράγκι δεν προτίθεται να επιμηκύνει την ισχύ της.

Από αύριο, παράλληλα, θα χρειάζεται πιστοποιητικό εμβολιασμού, ίασης από τον κορονοϊό ή αρνητικό διαγνωστικό τεστ, για να εισέρχεται κανείς σε ταχυδρομεία, τράπεζες, γραφεία του δημοσίου, και στο σύνολο σχεδόν των εμπορικών καταστημάτων.

Τίθεται σε ισχύ, επίσης, πρόστιμο 100 ευρώ για τους πολίτες άνω των 50 ετών που δεν έχουν εμβολιαστεί. Από τις 15 Φεβρουαρίου, παράλληλα, για όσους πολίτες προσπαθήσουν να εισέλθουν στους χώρους εργασίας τους χωρίς να είναι εμβολιασμένοι, το πρόστιμο θα κυμαίνεται από 600 μέχρι 1.500 ευρώ.

Οι πολίτες που από αύριο φθάνουν στην Ιταλία από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαθέτουν «πιστοποιητικό εμβολιασμού», δεν θα πρέπει να υποβάλλονται και σε διαγνωστικό τεστ.

Σε ό,τι αφορά, τέλος, τα κρούσματα Covid-19 το τελευταίο εικοσιτετράωρο, οι νέες μολύνσεις στην Ιταλία είναι 57.715, με 349 θανάτους. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 478.314 διαγνωστικά τεστ, το 12% από τα οποία προέκυψε θετικό. Στις μονάδες εντατικής θεραπείας βρίσκονται σήμερα 1.584 ασθενείς με κορονοϊό (9 λιγότεροι από χθες) ενώ στους νοσοκομειακούς θαλάμους είναι 19.913, δηλαδή 296 περισσότεροι από χθες.

