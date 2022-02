Κόσμος

Ιαπωνία: Μαχητικό F-15 εξαφανίστηκε από τα ραντάρ

Σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνα της Ιαπωνίας το μαχητικό αεροσκάφος πιθανότατα συνετρίβη.

Μαχητικό F-15 της ιαπωνικής Πολεμικής Αεροπορίας που εξαφανίστηκε χθες πιστεύεται ότι συνετρίβη και το διμελές πλήρωμά του αγνοείται, δήλωσε σήμερα ο Ιάπωνας υπουργός Άμυνας, ο Νομπούο Κίσι.

Το δικινητήριο μαχητικό (συμπαραγωγή των Mitsubishi Heavy Industries και McDonnell Douglas) εξαφανίστηκε από τα ραντάρ λίγη ώρα μετά την απογείωσή του χθες Δευτέρα, σύμφωνα με τις αρχές.

Ιαπωνικά ΜΜΕ μετέδωσαν χθες πως ένας από τους δύο χειριστές πιθανόν εντοπίστηκε στη Θάλασσα της Ιαπωνίας.

Ωστόσο ο κ. Κίσι ξεκαθάρισε ότι και τα δύο μέλη του πληρώματος του μαχητικού, τόσο ο πιλότος, όσο και ο χειριστής μεγάλου μέρους των οπλικών συστημάτων του, αγνοούνται ακόμη.

