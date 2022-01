Κόσμος

Ιαπωνία: Θρίλερ με F-15 που χάθηκε από τα ραντάρ

Το ιαπωνικό μαχητικό αεροσκάφος εξαφανίστηκε από τα ραντάρ μετά την απογείωση του.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ιαπωνίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό ενός μαχητικού αεροσκάφους, το οποίο χάθηκε από τα ραντάρ λίγο μετά την απογείωσή του.

Η πορεία του αεριωθούμενου F-15, χάθηκε, ενώ πετούσε πάνω από τη Θάλασσα της Ιαπωνίας, σε απόσταση περίπου 5 χιλιομέτρων από την αεροπορική βάση Κοματσού, στην επαρχία Ισικάουα, απ΄ όπου απογειώθηκε», ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας εκπρόσωπος τύπου των Δυνάμεων Αυτοάμυνας της Ιαπωνίας.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo, το μαχητικό εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση με δύο επιβαίνοντες, όταν χάθηκε το στίγμα του από τα ραντάρ γύρω στις 17.30 τοπική ώρα.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις ανέφεραν πως εντόπισαν αντικείμενα να επιπλέουν στη θαλάσσια περιοχή όπου το αεροσκάφος χάθηκε, σύμφωνα με το Kyodo.

Το ιαπωνικό πρακτορείο ειδήσεων προσθέτει ότι ένα μέλος της ακτοφυλακής ενημερώθηκε σχετικά με μια «κόκκινη λάμψη» κοντά στη βάση Κοματσού, λίγο αφότου χάθηκε η επαφή με το μαχητικό.

