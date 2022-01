Χανιά

Χανιά: Ατύχημα με μαχητικό αεροσκάφος F-16

Παραλίγο να σημειωθεί σοβαρό ατύχημα με μαχητικό αεροσκάφος.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Ατύχημα με διθέσιο μαχητικό F-16 Block 52 σημειώθηκε στην 115 Πτέρυγα Μάχης, στα Χανιά.

Σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης του ANT1 στην μπροστινή θέση του κοκ πιτ βρισκόταν εκπαιδευόμενος πιλότος και στο πίσω ο εκπαιδευτής.

Κατά την διάρκεια της προσγείωσης, κι ενώ το μαχητικό είχε πατήσει με όλους τους τροχούς, ίσως λόγω ολισθηρότητας του διαδρόμου, ίσως λόγω άστοχου χειρισμού, έφτασε στο τέλος του διαδρόμου κι βγήκε ένα μέτρο από την άσφαλτο, στην δεξιά πλευρά.



Έχει υποστεί μικρές ζημιές στον ρηναίο τροχό και στην μία δεξαμενή. Οι πρώτες εκτιμήσεις είναι ότι οι βλάβες είναι επισκευάσημες.



Οι δύο πιλότοι αμέσως μόλις ακινητοποιήθηκε το αεροσκάφος άνοιξαν την καλύπτρα και βγήκαν από αυτό, χωρίς κανείς από τους δύο να έχει τραυματιστεί.

