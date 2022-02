Κόσμος

Λευκορωσία: Οι ΗΠΑ διέταξαν τους διπλωμάτες και τις οικογένειες τους να φύγουν από τη χώρα

Παράλληλα εκδόθηκε οδηγία που καλεί τους Αμερικανούς να μην ταξιδεύουν στη Λευκορωσία, κάνοντας αναφορά στα «τύμπανα του πολέμου» που ηχούν στην Ουκρανία.

Η διπλωματία των ΗΠΑ διέταξε χθες Δευτέρα τις οικογένειες που ζουν μαζί με υπαλλήλους της αμερικανικής κυβέρνησης οι οποίοι υπηρετούν στη Λευκορωσία να εγκαταλείψουν τη χώρα, πολύ κοντά στη Ρωσία, εξαιτίας των εντάσεων με τη Μόσχα γύρω από την Ουκρανία.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ανακοινώνοντας το μέτρο, εξέδωσε ταυτόχρονα οδηγία προς τους Αμερικανούς να μην ταξιδεύουν στη Λευκορωσία, εξαιτίας, κυρίως, «του κινδύνου σύλληψης» και «της ασυνήθιστης και ανησυχητικής ρωσικής στρατιωτικής παρουσίας κατά μήκος των συνόρων της Λευκορωσίας με την Ουκρανία».

«Η κατάσταση είναι απρόβλεπτη και οι εντάσεις αυξάνονται στην περιοχή», πρόσθεσε το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η Ουάσιγκτον είχε ήδη δώσει εντολή την 23η Ιανουαρίου να αποχωρήσουν οι οικογένειες των Αμερικανών διπλωματών οι οποίοι υπηρετούν στο Κίεβο, την ουκρανική πρωτεύουσα, «εξαιτίας της μόνιμης απειλής ρωσικής στρατιωτικής επιχείρησης». Έδωσε στο ντόπιο προσωπικό και στα μέλη του αμερικανικού διπλωματικού προσωπικού η παρουσία των οποίων δεν θεωρείται απολύτως απαραίτητη τη διακριτική ευχέρεια να αποχωρήσουν εάν το επιθυμούν.

Οι Αμερικανοί και άλλοι δυτικοί εκφράζουν τους τελευταίους μήνες έντονη ανησυχία για τη συγκέντρωση ρωσικών στρατευμάτων στα σύνορα με την Ουκρανία. Η Μόσχα απαιτεί νομικά δεσμευτικές εγγυήσεις ότι το Κίεβο δεν θα ενταχθεί στο NATO, κάτι που η Δύση απορρίπτει.

Χθες Δευτέρα, κατά τη διάρκεια ανταλλαγών σε ψυχροπολεμικό κλίμα ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και τη Μόσχα για το ουκρανικό στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, οι ΗΠΑ κατηγόρησαν τη Ρωσία πως επιδιώκει να αναπτύξει «ως τις αρχές Φεβρουαρίου πάνω από 30.000 στρατιωτικούς» στη Λευκορωσία, βόρεια της Ουκρανίας.

Ο πρεσβευτής της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη, ο Βασίλι Νεμπένζια, και ο ομόλογός του της Λευκορωσίας, ο Βαλεντίν Ριμπακόφ, αντέτειναν πως θα διεξαχθούν «κοινά στρατιωτικά γυμνάσια» τον Φεβρουάριο. «Κάνουμε συχνά στρατιωτικά γυμνάσια από κοινού στη Λευκορωσία», όπως και στη Ρωσία, είπε ενώπιον των ΜΜΕ ο Ρώσος μόνιμος αντιπρόσωπος.

Την Τρίτη 25η Ιανουαρίου η αμερικανική διπλωματία προειδοποίησε το Μινσκ ότι εκτίθεται στον κίνδυνο «ταχείας» και «αυστηρής» αντίδρασης της Ουάσιγκτον εάν επιτρέψει στη Ρωσία να χρησιμοποιήσει το έδαφός της για να επιτεθεί στην Ουκρανία.

