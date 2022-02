Κοινωνία

“Ρουβίκωνας” – Αττική Οδός: Επίθεση με βαριοπούλες και συλλήψεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λίγο νωρίτερα μέλη του «Ρουβίκωνα» προχώρησαν σε επίθεση και στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, γράφοντας συνθήματα στην είσοδο.

Επίθεση με βαριοπούλες, στα γραφεία της Αττικής Οδού στο Κορωπί, πραγματοποίησαν το πρωί της Τρίτης μέλη της ομάδας «Ρουβίκωνας».

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μια ομάδα μια ομάδα περίπου 10 ατόμων επιτέθηκε με βαριοπούλες και προκάλεσε υλικές ζημιές στο κουβούκλιο των διοδίων και στα γραφεία της εταιρείας.

Η αστυνομία επενέβη άμεσα και προχώρησε σε 8 συλλήψεις.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για τις συλλήψεις

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής αναφέρεται «Πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (1-2-2022), από την οδό Μεσογείων στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, προσήχθησαν οκτώ (8) άτομα, τα οποία στη συνέχεια συνελήφθησαν, καθώς νωρίτερα είχαν προκαλέσει απρόκλητες φθορές σε εγκαταστάσεις και οχήματα της Αττικής Οδού στην περιοχή του Κορωπίου. Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής».

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι οκτώ προσαγωγές μελών του "Ρουβίκωνα" για την επίθεση με βαριοπούλες, τα ξημερώματα, στο εποπτείο της Αττικής Οδού, στην έξοδο 4, στην περιοχή του Κορωπίου, όπου προκάλεσαν ζημιές, τόσο στα γραφεία, όσο και σε οχήματα της εταιρίας.

Η ΕΛΑΣ αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε, πριν από λίγο.

"Πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, από την οδό Μεσογείων στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, προσήχθησαν οκτώ άτομα, τα οποία στη συνέχεια συνελήφθησαν, καθώς νωρίτερα είχαν προκαλέσει απρόκλητες φθορές σε εγκαταστάσεις και οχήματα της Αττικής Οδού στην περιοχή του Κορωπίου.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής".

Το βράδυ της Δευτέρας, μέλη του «Ρουβίκωνα» προχώρησαν σε επίθεση και στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, γράφοντας συνθήματα στην είσοδο.

Ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, σε δηλώσεις του αναφέρει ότι «οι επιθέσεις με γκαζάκια στα σπίτια του δημοσιογράφου Δημήτρη Καμπουράκη και του προέδρου των ειδικών φρουρών κ. Ντούμα, καθώς και παρόμοιες επιθέσεις που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα σε ιδιωτικά οχήματα αστυνομικών συνιστούν εγκληματικές ενέργειες που δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές από κανέναν δημοκρατικό πολίτη.

Αντίστοιχα απαράδεκτες και βαθιά αντιδημοκρατικές είναι οι επιθέσεις των τραμπούκων του Ρουβίκωνα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και στα γραφεία της Αττικής Οδού. Η συντεταγμένη πολιτεία θα πράξει όσα απαιτούνται προκειμένου να οδηγηθούν οι ένοχοι αυτών των πράξεων στη δικαιοσύνη και θεωρούμε αυτονόητη την καταδίκη όλων των παραπάνω ενεργειών από το σύνολο του πολιτικού κόσμου».

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Νίκος Αντύπας

Καιρός: Καταιγίδες, χιόνια και ισχυροί άνεμοι την Τρίτη

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 19χρονος μετά από οπαδική συμπλοκή