Εμβόλιμη αγωνιστική στη Super League, νοκ άουτ προημιτελικοί στο Κύπελλο Ισπανίας

H Super League συνεχίζεται στα μέσα της εβδομάδας με την 21η αγωνιστική. Ξεχωρίζουν οι αγώνες ΟΦΗ-Παναθηναϊκός και Άρης-ΑΕΚ, οι οποίοι διεξάγονται την Τετάρτη, στις 17:15 και 19:30, αντίστοιχα.

Στο Κύπελλο Ισπανίας γίνονται οι νοκ άουτ προημιτελικοί. Στο πιο δυνατό παιχνίδι, την Πέμπτη (22:30), η Αθλέτικ Μπιλμπάο αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρονται πολλές στοιχηματικές επιλογές για όλα τα ματς της Super League και του Κυπέλλου Ισπανίας.

Ο αγώνας Άρης-ΑΕΚ έχει ενισχυμένες αποδόσεις στο Πάμε Στοίχημα στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα».

Επιλογές για κόρνερ, σκόρερ, γκολ και κάρτες

Πολλά είναι τα ειδικά στοιχήματα, στα οποία μπορούν να ποντάρουν οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα, στα παιχνίδια ΟΦΗ-Παναθηναϊκός, Άρης-ΑΕΚ και Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ρεάλ Μαδρίτης.

Ανάμεσα στις επιλογές που προσφέρονται είναι και αυτές για το σύνολο των κόρνερ, τον νικητή των κόρνερ, τα σκορ πολλαπλών επιλογών, το σκορ οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι, το ακριβές σκορ 1ου/2ου ημιχρόνου, τον παίκτη που θα δεχτεί την πρώτη κάρτα, τον πρώτο παίκτη που θα σκοράρει, τον τελευταίο σκόρερ, τον σκόρερ οποιουδήποτε τέρματος, τον παίκτη που θα πετύχει χατ-τρικ, τα μονά/ζυγά γκολ, το στοίχημα χωρίς ισοπαλία, τη διαφορά νίκης, το τελικό Αποτέλεσμα & Goal/No Goal.

Ειδικά στοιχήματα για την 21η αγωνιστική της Super League

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρονται και ειδικά στοιχήματα για την 21η αγωνιστική της Super League.

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν στα Over/Under συνολικά γκολ της 21ης αγωνιστικής, τα Over/Under συνολικά γκολ στο πρώτο ημίχρονο, την ομάδα που θα σκοράρει τα περισσότερα γκολ, τη νίκη γηπεδούχων ή φιλοξενούμενων με χάντικαπ 1,5 γκολ, την ομάδα που θα πετύχει τα περισσότερα γκολ στα ζευγάρια Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός-ΑΕΚ, Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός-Άρης, ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ-Άρης, ΑΕΚ-Παναθηναϊκός και Παναθηναϊκός-Άρης.

Διαβολοβδομάδα στη Euroleague με δυνατά παιχνίδια

Στη Euroleague διεξάγεται διπλή αγωνιστική, αυτή την εβδομάδα, με δυνατές αναμετρήσεις για τις ελληνικές ομάδες.

Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ υποδέχεται σήμερα (21:00) στο ΟΑΚΑ την Μονακό και την Πέμπτη (22:00) αντιμετωπίζει στη Βαρκελώνη την Μπαρτσελόνα.

Ο Ολυμπιακός δίνει σε ισπανικό έδαφος και τα δύο παιχνίδια του, αύριο (21:45) με τη Ρεάλ Μαδρίτης και την Παρασκευή (21:30) με τη Μπασκόνια.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλές στοιχηματικές επιλογές για τα παιχνίδια των δύο ελληνικών ομάδων, μεταξύ άλλων, για τον νικητή της πρώτης περιόδου, τον νικητή του πρώτου ημιχρόνου, τα Over/Under τρίποντα παικτών, τα συνολικά κλεψίματα, τη διαφορά πόντων, τα συνολικά εύστοχα τρίποντα, τον πρώτο σκόρερ, το πρώτο εύστοχο τρίποντο στον αγώνα, τα συνολικά ριμπάουντ και τους Over/Under πόντους παικτών.

Μέσω της εφαρμογής Opapp οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να δημιουργούν εύκολα και γρήγορα το δελτίο τους, να σκανάρουν τα αποδεικτικά και να κάνουν Cash Out οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν.

