Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τρίτης

Ο αριθμός των νέων μολύνσεων το προηγούμενο 24ώρο, ανά περιφερειακή ενότητα. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Μεγάλωσε κατά πολύ και την Τρίτη η "μαύρη λίστα" των ασθενών που εξέπνευσαν από επιπλοκές του κορονοϊού στην Ελλάδα.

Σε υψηλά επίπεδα παραμένει ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών, ενώ αυξητικές τάσεις παρουσιάζουν οι νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία της επικράτειας.

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 24.308, εκ των οποίων 65 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Aπό αυτά τα 7150 διαγνώστηκαν στην Αθήνα και τα 2863 στη Θεσσαλονίκη.

Τριψήφιος ήταν ο αριθμός των κρουσμάτων στις παρακάτω περιοχές (αλφαβητικά):

Αιτωλοακαρνανία

Αργολίδα

Αρκαδία

Άρτα

Αχαϊα

Βοιωτία

Δράμα

Έβρος

Εύβοια

Ζάκυνθος

Ηλεία

Ημαθία

Ηράκλειο

Θεσπρωτία

Ιωάννινα

Καβάλα

Κάλυμνος

Καρδίτσα

Κέρκυρα

Κιλκίς

Κοζάνη

Κορινθία

Κω

Λακωνία

Λάρισα

Λασίθι

Λέσβος

Μαγνησία

Μεσσηνία

Νάξος

Ξάνθη

Πέλλα

Πιερία

Πρέβεζα

Ρέθυμνο

Ροδόπη

Ρόδος

Σάμος

Σέρρες

Τρίκαλα

Φθιώτιδα

Χαλκιδική

Χανιά

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

