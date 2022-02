Πολιτισμός

Η Βίκυ Σταυροπούλου… “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Η αγαπημένη ηθοποιός σε μία εξομολόγηση από καρδιάς για την πορεία στην υποκριτική και την προσωπική ζωή της.

Την Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου, στις 23:45, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» τη Βίκυ Σταυροπούλου.

Η αγαπημένη ηθοποιός μιλά για το ξεκίνημα και για τη διαδρομή της.

Η απρόσμενη εγκυμοσύνη, ο ξαφνικός γάμος και το διαζύγιο.

Οι σπουδές, το θέατρο και η σχέση της με την κόρη της Δανάη Μπάρκα.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου - Γιώτα Δελέγκου

#EnwpiosEnwpiw

