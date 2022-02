Κόσμος

Βρετανία – Τζόνσον: Ακόμη ένα κορονοπάρτι στην ατζέντα του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυτή τη φορά, ο Βρετανός πρωθυπουργός, φέρεται να εκφώνησε και μια σύντομη ομιλία σε ένα πάρτι αποχαιρετισμού στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον ήταν παρών σε ένα «πάρτι αποχαιρετισμού» στη Ντάουνινγκ Στριτ στις 14 Ιανουαρίου 2021, κατά τη διάρκεια της αυστηρής καραντίνας εκείνης της περιόδου λόγω του κορονοϊού, όπως μεταδίδει η εφημερίδα «The Guardian».

Η αποκάλυψη έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά άλλων για κοινωνικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Ντάουνινγκ Στριτ κατά παράβαση των περιοριστικών μέτρων που είχαν επιβληθεί με στόχο την αποτροπή της εξάπλωσης της Covid-19.

Η εκδήλωση είναι μία από αυτές που έχει μπει στο «μικροσκόπιο» της Σου Γκρέι, η οποία έχει αναλάβει την έρευνα για την υπόθεση, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο Μπόρις Τζόνσον φέρεται να εκφώνησε μία σύντομη ομιλία, ευχαριστώντας έναν συνεργάτη για τις υπηρεσίες που προσέφερε στη διάρκεια της θητείας του. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, παρέμεινε για περίπου πέντε λεπτά στον χώρο της εκδήλωσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία - Κρήτη: Τζάμι έπεσε από μπαλκόνι, τραυματίστηκε μία γυναίκα (εικόνες)

Κακοκαιρία: Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες

ΑΑΔΕ: Μέσω IRIS η ρύθμιση οφειλών