Κοινωνία

Πικέρμι: ΑΤΜ τυλίχτηκε στις φλόγες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η φωτιά προήλθε πιθανότατα από εμπρησμό.

Στις φλόγες τυλίχτηκε ένα ΑΤΜ το οποίο ήταν τοποθετημένο σε πρόσοψη super market στο Πικέρμι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά έγινε αντιληπτή λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στο ΑΤΜ το οποίο βρίσκεται επί της Λεωφόρου Μαραθώνος.

Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό αν πρόκειται για εμπρησμό ή αν η φωτιά προήλθε από κάποιο βραχυκύκλωμα.

Ειδήσεις σήμερα

Euroleague: Δύσκολα η Μπαρτσελόνα την Μπάγερν Μονάχου

ΕΟΔΥ: Rapid test δωρεάν την Τετάρτη σε 167 σημεία

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες την Τετάρτη