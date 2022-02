Οικονομία

“Ελπίδα”: Ο ΔΕΔΔΗΕ αποζημιώνει τα νοικοκυριά που έμειναν χωρίς ρεύμα

Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται σήμερα. Το μοντέλο που αναμένεται να εφαρμοστεί.

Σε απαλλαγή των νοικοκυριών που υπέστησαν διακοπή ρεύματος λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας "Ελπίδα", από τα τέλη χρήσης δικτύου προσανατολίζεται ο ΔΕΔΔΗΕ.

Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται, σήμερα Τετάρτη, και κινούνται στο μοντέλο που εφαρμόστηκε πέρυσι μετά την κακοκαιρία "Μήδεια", οπότε ο ΔΕΔΔΗΕ είχε μηδενίσει τη χρέωση Δικτύου Διανομής Φεβρουαρίου για όλους τους πληγέντες καταναλωτές.

Σύμφωνα με τα ισχύοντα τιμολόγια η χρέωση του ΔΕΔΔΗΕ στο σκέλος ενέργειας είναι 0,0213 ευρώ ανά κιλοβατώρα, ανεξαρτήτως ύψους κατανάλωσης.

Η κακοκαιρία "Ελπίδα" έπληξε τους καταναλωτές κυρίως στην Αττική, την ανατολική Στερεά και την Κρήτη.

Παράλληλα, εφαρμόζεται παγίως διαδικασία αποζημίωσης των καταναλωτών με ποσό έως 600 ευρώ για βλάβες σε ηλεκτρικές συσκευές που δεν οφείλονται σε ανωτέρα βία.

