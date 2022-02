Οικονομία

Επίδομα θέρμανσης: Πότε λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις

Ποια στοιχεία πρέπει να αναγράφονται στην αίτηση των ενδιαφερομένων για το επίδομα θέρμανσης.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση και να λάβουν το επίδομα θέρμανσης μπορούν να το πράξουν έως τις 15 Φεβρουαρίου μέσω της πλατφόρμας της AAΔΕ «myΘΕΡΜΑΝΣΗ».

Στην αίτηση των ενδιαφερομένων για το επίδομα θέρμανσης θα πρέπει να αναγράφονται κατά περίπτωση τα εξής στοιχεία:

Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του αιτούντος προσώπου – υπόχρεου φορολογικής δήλωσης,

Το ονοματεπώνυμό του,

Ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων του,

Η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία, ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας,

Η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη, καθώς και ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος,

Τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης,

Το είδος του επιθυμητού προς επιδότηση καυσίμου θέρμανσης ή θερμικής ενέργειας,

Τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου).

Προσοχή, πριν την οριστικοποίηση της αίτησης, θα πρέπει να έχει δηλωθεί ο αριθμός λογαριασμού ΙΒΑΝ, ο οποίος ανήκει στον δικαιούχο και στον οποίο επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό του επιδόματος.

Για τα υπόλοιπα καύσιμα, εκτός του πετρελαίου θέρμανσης, υποβάλλεται επιπρόσθετα ο αριθμός της απόδειξης αγοράς ειδών καυσίμων ή κατανάλωσης θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης το ποσό/αξία της συναλλαγής, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου και η επωνυμία της επιχείρησης – πωλήτριας των ειδών καυσίμων θέρμανσης ή της θερμικής ενέργειας.

Δεν είναι αποδεκτή η συμπλήρωση στην προσωποποιημένη πληροφόρηση αριθμού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) που δεν ανήκει στον δικαιούχο του επιδόματος.

Επιπλέον, δεν είναι αποδεκτή η χρήση του ίδιου αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για περισσότερους από δύο δικαιούχους κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

Το παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρμανσης πρέπει να εκδοθεί στον ΑΦΜ του αιτούντος, δηλαδή στον ΑΦΜ που αντιστοιχεί στους κωδικούς ΤΑΧΙSnet με τους οποίους θα υποβληθεί η ηλεκτρονική αίτηση.

Στην περίπτωση πολυκατοικίας το παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρμανσης πρέπει να εκδοθεί είτε στον ΑΦΜ της πολυκατοικίας, εάν αυτός υφίσταται, είτε στον ΑΦΜ που αντιστοιχεί στους κωδικούς TAXISnet με τους οποίους δημιουργήθηκε το προφίλ της πολυκατοικίας.

Επίδομα θέρμανσης: Πότε καταβάλλονται τα χρήματα

Σε σύνολο 168 εκατ. ευρώ που προβλέπονται να καταβληθούν για τη χειμερινή περίοδο 2021 – 2022, έχουν δοθεί ήδη τα 86 εκατ. ευρώ το Δεκέμβριο του 2021. Η επόμενη καταβολή των χρημάτων στους δικαιούχους, προγραμματίζεται για:

Έως τις 28 Φεβρουαρίου για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως τις 31 Ιανουαρίου 2021 και υπό την προϋπόθεση ότι τα απαιτούμενα στοιχεία έχουν καταχωρηθεί έως και τις 15 Φεβρουαρίου 2022.

Έως τις 29 Απριλίου 2022 για τις αγορές που θα τιμολογηθούν έως τις 31 Μαρτίου 2022 και υπό την προϋπόθεση ότι τα απαιτούμενα στοιχεία έχουν καταχωρηθεί έως και τις 15 Απριλίου 2022.

Ειδικά για το φυσικό αέριο, τα δικαιολογητικά αγορών για την περίοδο 1/10/2021 έως 31/3/2022, με ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πληρωμής έως τις 16 Μαΐου 2022 θα καταχωρούνται έως τις 31 Μαΐου 2022 με το αντίστοιχο ποσό επιδόματος να καταβάλλεται έως τις 15 Ιουνίου 2022.

Εισοδηματικά και Περιουσιακά Κριτήρια

Με βάση τα νέα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά , ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, ανέρχεται:

Έως 14.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και

20.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση ή τους έγγαμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα.

Το ποσό προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Για τη μονογονεϊκή οικογένεια το εισόδημα ανέρχεται σε 23.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.

Στο ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν περιλαμβάνεται εκείνο το οποίο αθροιστικά απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος και από την εισφορά αλληλεγγύης.

Αναφορικά με τα νέα περιουσιακά κριτήρια, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ, η οποία προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ του έτους 2021, υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων, τέκνων, που αναγράφονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των:

180.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και

300.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Το επίδομα θέρμανσης χορηγείται υπό τον όρο ότι ο δικαιούχος θα έχει πραγματοποιήσει αγορές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων θέρμανσης ή θερμικής ενέργειας αξίας μεγαλύτερης ή ίσης με το διπλάσιο του επιδόματος από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως και την 31η Μαρτίου 2022 και ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης από την 15η Οκτωβρίου 2021.

Κατ’ εξαίρεση, για τα καυσόξυλα, το επίδομα θέρμανσης χορηγείται υπό τον όρο οι αγορές να έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιουνίου 2021 έως και την 31η Μαρτίου 2022. Σε περίπτωση που η αξία αγοράς υπολείπεται του ορίου αυτού, ο δικαιούχος λαμβάνει επίδομα ίσο με το ήμισυ (1/2) της αξίας των αγορών που πραγματοποίησε το ίδιο διάστημα.

Το κατώτατο ποσό του επιδόματος θέρμανσης διαμορφώνεται στα 100 ευρώ και το ανώτατο στα 750 ευρώ.

