Κοινωνία

Υπόθεση βιασμού - 27χρονος: Η πρώτη αντίδραση μετά τις τοξικολογικές (βίντεο)

Ο 27χρονος που καταγγέλλεται για βιασμό από την 24χρονη απαντά για πρώτη φορά μέσω του δικηγόρου του στην εκπομπή "Το Πρωινό".

Αρνητικά σε ναρκωτικές ουσίες βρέθηκαν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων της 24χρονης που κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού σε πολυτελές ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς, ενώ "ελάχιστη" είναι η ποσότητα αλκοόλης που ανιχνεύθηκε στα εξετασθέντα δείγματα ούρων.

Μετά την εξέλιξη αυτή ο 27χρονος που καταγγέλεται από την 24χρονη Γεωργία απαντά για πρώτη φορά μέσω του δικηγόρου του στην εκπομπή "Το Πρωινό".

"Οι εντολείς μου μετά τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων αισθάνονται εκτός από ανακούφιση και δικαίωση" ενώ συμπλήρωσε πως "επιφυλλάσονται του δικαιώματός τους κατά παντός υπευθύνου".





Ωστόσο, οι δικηγόροι της Γεωργίας Μπίκα αμφισβητούν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και αναμένεται να ζητήσουν επανεξέταση, ενώ η ίδια η 24χρονη ανταπαντά στους ισχυρισμούς της Αστυνομίας και της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, αναφορικά με την ιατροδικαστική εξέταση και τις τοξοκολογικές εξετάσεις της.

