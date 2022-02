Κοινωνία

Βιασμός στη Θεσσαλονίκη - ΕΛ.ΑΣ.: διασφαλίστηκαν τα κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με τη διαδικασία για τη λήψη υλικού από την 24χρονη, η οποία κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού.

Με ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία περιγράφει βήμα – βήμα τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την εξέταση της 24χρονης Γεωργίας, η οποία κατήγγειλε βιασμό το βράδυ της Πρωτοχρονιάς. Η ανακοίνωση έρχεται λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων, που βγήκαν αρνητικά ως προς τον εντοπισμό ουσιών και έδειξαν μικρή κατανάλωση αλκοόλ.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από την πρώτη στιγμή της καταγγελίας οι αστυνομικοί της αρμόδιας προανακριτικά υπηρεσίας χειρίστηκαν και εξακολουθούν να χειρίζονται την υπόθεση με την δέουσα επιμέλεια και προσοχή, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητά της ενώ προέβησαν αμέσως σε όλες τις απαραίτητες προανακριτικές πράξεις για τη διασφάλιση κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων.

Ειδικότερα, το περιστατικό καταγγέλθηκε από την 24χρονη μεσημβρινές ώρες της 1/1/2022 στο Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου, ενώ την ίδια ημέρα, πέραν των λοιπών προανακριτικών πράξεων, έγιναν οι ακόλουθες ενέργειες:

Ελήφθησαν από την παθούσα δείγματα ούρων, αφού της χορηγήθηκαν σε συνεννόηση με την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, δύο σφραγισμένοι ουροσυλλέκτες, οι οποίοι ελέχθησαν προηγουμένως μακροσκοπικά από αστυνομικούς της εν λόγω Υπηρεσίας, καθώς υπήρχαν υπόνοιες χορήγησης σε αυτή ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ανωτέρω ουροσυλλέκτες διατηρήθηκαν σε ψυχρό περιβάλλον (ψυγείο) εντός ασφαλούς χώρου, σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, μέχρι την Δευτέρα 3 Ιανουαρίου, που παραδόθηκαν στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Α.Π.Θ..

Κατασχέθηκε ο απαραίτητος ρουχισμός της παθούσας, ο οποίος απεστάλη στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας, προς εξερεύνηση και ανίχνευση τυχόν βιολογικού υλικού.

Χορηγήθηκε, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, έγγραφο σημείωμα στην παθούσα για την ιατροδικαστική της εξέταση από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Κατά την ιατροδικαστική εξέταση, η οποία πραγματοποιήθηκε την επόμενη μέρα (2/1/2022) στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, ελήφθησαν (5) πέντε στειλεοί με επιχρίσματα της παθούσας για προσδιορισμό βιολογικού υλικού (DNA), τα οποία μας παραδόθηκαν την 03/01/2022 και απεστάλησαν στα αρμόδια εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας, για διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης.

Σημειώνεται ότι, το σύνολο των δειγμάτων που ελήφθησαν κατά τις ανακριτικές διαδικασίες μέχρι την αποστολή τους στα αρμόδια εργαστήρια, διαφυλάχτηκαν σε ψυχρό περιβάλλον (ψυγείο) εντός ασφαλούς χώρου της ως άνω Υπηρεσίας, σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας.

Η σχετική έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών παρελήφθη πρωινές ώρες σήμερα (1/2/2022), εντός σφραγισμένου φακέλου και παραδόθηκε αυθημερόν στο 5ο Τακτικό Ανακριτικό Γραφείο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

Επίσης, από το εργαστήριο ιατροδικαστικής και τοξικολογίας του Α.Π.Θ. παραδόθηκε σήμερα (1/2/2022) η έκθεση τοξικολογικών εξετάσεων στο ίδιο ως άνω Γραφείο.

