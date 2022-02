Συνταγές

Μπιφτέκια αλά κρεμ με παρμεζάνα από τον Πέτρο Συρίγο

Πεντανόστιμη συνταγή για μπιφτέκια αλά κρεμ με παρμεζάνα μαγείρεψε στο «Πρωινό» ο σεφ της εκπομπής Πέτρος Συρίγος.

Βήμα - βήμα η συνταγή και όλα τα μυστικά για τέλειο αποτέλεσμα, εύκολα και γρήγορα.

Για τα μπιφτέκια:

750 γρ κιμά μοσχαρίσιο ελιά (2 φόρες περασμένο από τη μηχανή)

1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο στο χέρι

100 ml ελαιόλαδο

1 Αυγό

1 τομάτα τριμμένη

300 γρ ψίχα από μπαγιάτικο ψωμί μουσκεμένο σε γάλα

3 κ.τ.σ Μαιντανο ψιλοκομμένο

Αλάτι και Πιπέρι

Σάλτσα παρμεζάνας:

250 γρ κρέμα γάλακτος

300 γρ γάλα

250 γρ τριμμένη Παρμεζάνα

100 γρ τριμμένη γραβιέρα

2 κ.σ. αλεύρι

2 κ.σ. βούτυρο φρέσκο

1 κ.γ. μοσχοκάρυδο

Αλάτι και πιπέρι

2 κ.σ ψιλοκομμένο σχοινόπρασο για το γαρνίρισμα

Η εκτέλεση

Μουσκεύουμε το ψωμί σε γάλα και στραγγίζουμε καλα.

Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε όλα τα υλικά για το μπιφτέκι και τα ανακατεύουμε καλά.

Βάζουμε το μείγμα του κιμά στο ψυγείο για μια ώρα



Μπιφτέκια αλά κρεμ – σάλτσα Παρμεζάνας:

Σε ένα κατσαρόλάκι βάζουμε το αλεύρι με το βούτυρο σε χαμηλή φωτιά και τα σοτάρουμε για 3 λεπτά.

Σβήνουμε με το γάλα.

Προσθέτουμε την κρεμά γάλακτος και το μοσχοκάρυδο.

Όταν φτάσει σε ένα σημείο πριν χοχλάσει την βγάζουμε από την φωτιά και ενσωματώνουμε σίγα ανακατεύοντας τα τυριά.

Πλάθουμε τα μπιφτέκια και τα αλείφουμε με ελαιόλαδο.

Τα ψήνουμε στο σχαροτηγανο και τα τοποθετούμε σε μια πιατέλα.

Όταν τα κάνουμε όλα ζεσταίνουμε την σάλτσα παρμεζάνας και τα περιχύνουμε.

Τελειώνουμε πασπαλίζοντας τα με λίγο σχοινόπρασο