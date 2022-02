Κοινωνία

Δολοφονία 19χρονου: Συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης

Χειροπέδες στον άννδρα που φέρεται να σκότωσε τον 19χρονο Άλκη πέρασαν οι αστυνομικοί.

Ένας νεαρός συνελήφθη για εμπλοκή στη δολοφονική επίθεση που στοίχισε τη ζωή στον 19χρονο, τα ξημερώματα της Τρίτης, στην περιοχή Χαριλάου της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πηγές που παρακολουθούν την εξέλιξη των ερευνών, πρόκειται για 23χρονο, με αλβανική καταγωγή. Είχε συλληφθεί και πάλι το 2019 για επίθεση με μαχαίρι και μάλιστα κοντά στο σημείο όπου έπεσε νεκρός ο 19χρονος Άλκης.

Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι ήταν ανάμεσα στους τρεις προσαχθέντες, αλλά για τους δύο άλλους δεν προέκυψαν ενοχοποιητικά στοιχεία, ήταν οδηγός ενός από τα αυτοκίνητα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση και φέρεται να είναι οργανωμένος στο σύνδεσμο οπαδών του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει έδρα την οδό Παλαιών Πατρών Γερμανού.

Ο 23χρονος είχε προσαχθεί, χθες το βράδυ, στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Αναμένεται να οδηγηθεί αύριο, Πέμπτη, στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

"Επικοινώνησα με τον Πρωθυπουργό για να τον ενημερώσω ότι πριν από λίγο συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη στη Θεσσαλονίκη. Η Ελληνική Αστυνομία και σε αυτή την περίπτωση πράττει το καθήκον της.", αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος.

Επικοινώνησα με τον Πρωθυπουργό για να τον ενημερώσω ότι πριν από λίγο συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη στη Θεσσαλονίκη. Η Ελληνική Αστυνομία και σε αυτή την περίπτωση πράττει το καθήκον της. — Τάκης Θεοδωρικάκος (@theodorikakosp) February 2, 2022

Εν τω μεταξύ, λίγη ώρα πριν μέσα σε κλίμα οδύνης τελέστηκε η κηδεία του αδικοχαμένου 19χρονου.

Συγγενείς, φίλοι, απλοί φίλαθλοι και όχι μόνο έσπευσαν να πουν το τελευταίο αντίο στον Άλκη, η δολοφονία του οποίου έχει συγκλονίσει όλη την Ελλάδα, στην πόλη όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια τη Βέροια.

