Μέισον Γκρίνγουντ: Ελεύθερος υπό όρους

Ελεύθερος υπό όρους και με την καταβολή εγγύησης αφέθηκε ο Μέισον Γκρίνγουντ, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Μάντσεστερ.

Ο 20χρονος ποδοσφαιριστής της Γιουνάιτεντ, ο οποίος κατηγορείται από την πρώην σύντροφό του για βιασμό, είχε συλληφθεί την περασμένη Κυριακή (30/1), λίγες ώρες αφότου η γυναίκα τον κατήγγειλε μέσω μίας ανάρτησης στο Instagram (η οποία στη συνέχεια διαγράφηκε).

Χθες Τρίτη (1/2), η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος, που επισήμως δεν κατονομάζεται, συνελήφθη με επιπλέον κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση και απειλή δολοφονίας. Όπως διευκρινίζεται στη σημερινή (2/2) ανακοίνωση, η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έθεσε προσωρινά εκτός ομάδας τον Γκρίνγουντ, από την πρώτη στιγμή που οι καταγγελίες είδαν το φως της δημοσιότητας, αναμένοντας το πόρισμα των ερευνών.

