Κούγιας: συμμορία εμπόρων ναρκωτικών και προστασίας στη νύχτα οι δολοφόνοι του Άλκη

Ο δικηγόρος της οικογένειας στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 για τη δολοφονία του 19χρονου και τους δράστες της.

«Είναι μία ομάδα η οποία πριν από ένα χρόνο είχε μαχαιρώσει στα ίδια σημεία, η οποία χρησιμοποιεί το ποδόσφαιρο ως προκάληψη, αφού και εμπόριο ναρκωτικών κάνει και πουλάει προστασία στην περιοχή», είπε ο Αλέξης Κούγιας στον ΑΝΤ1 αναφερόμενος στους δολοφόνους του 19χρονου Άλκη, στη Θεσσαλονίκη.

Ο δικηγόρος που ανέλαβε αφιλοκερδώς την υπόθεση, επεσήμανε ότι, οι δράστες είναι «αλβανικής καταγωγής, με Έλληνες μέσα και υπάρχει μία νοοτροπία ότι, αν μαχαιρώσεις, αν σκοτώσεις επικρατείς.

Χρησιμοποιούν την ομάδα και γι’αυτό έχουν επικρατήσει και τους φοβούνται και οι ίδιοι οι οργανωμένοι».

Εξήγησε δε ότι, «η Ασφάλεια αναζητεί και τους υπόλοιπους της ομάδας και θα κατηγορηθούν όλοι για τη δολοφονία του Αλκιβιάδη» και τόνισε πως «υπήρξαν θανατηφόρα χτυπήματα στο κεφάλι κι αυτό δημιουργεί κι άλλους φυσικούς αυτουργούς».

«Και στη Λάρισα δέχομαι τους ίδιους εκβιασμούς, Αλβανοί που κάνουν εμπόριο ναρκωτικών κι εγώ δεν τους δίνω χρήματα και με απειλούν», κατήγγειλε, τέλος.

