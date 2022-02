Αθλητικά

Άρης - ΑΕΚ: Νίκη αφιερωμένη στο Άλκη στο '95 από τον Σάκιτς

«Χρυσή» αλλαγή ο Σάκιτς, ο Άρης 2-1 την ΑΕΚ, νίκη αφιερωμένη στον αδικοχαμένο Άλκη.

Σε ένα παιχνίδι που διεξήχθη σε έντονα φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα, λόγω της δολοφονίας του 19χρονου Αλκιβιάδη Καμπανού, ο Άρης επικράτησε 2-1 της ΑΕΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης», σε αναμέτρηση για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Νίκη που ήρθε στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων από τον Εμάνουελ Σάκιτς, κι ενώ νωρίτερα Μπαντού Εντιαγέ (44’) και Σέρχιο Αραούχο (85’) είχαν σημειώσει υπέροχα γκολ, σε ένα κατά τα άλλα μετριότατο ματς.

Το σουτ του Λούκας Σάσα στο 10', με τον Παναγιώτη Τσιντώτα να διώχνει σε κόρνερ, ήταν η πρώτη καλή στιγμή στο ματς. Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν στο 25', αλλά το σουτ του Στίβεν Τσούμπερ πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Μάριου Σιαμπάνη, ο οποίος δύο λεπτά αργότερα μπλόκαρε και το αριστερό πλασέ του διεθνή Ελβετού μεσοεπιθετικού. Στο ημίωρο, ο Αντριάν Κορντέρο Βέγκα καταλόγισε πέναλτι σε μονομαχία του Λούκας Σάσα με τον Γιώργο Τζαβέλλα, ωστόσο με την παρέμβαση του VAR, ο Ισπανός ανακάλεσε την απόφασή του. Ο Άρης προειδοποίησε στο 42', με τον Τσιντώτα να διώχνει δύσκολα το σουτ του Χαβιέ Ματίγια, αλλά στο επόμενο λεπτό, ο Εντιαγέ με πανέξυπνο τακουνάκι έπειτα από τη σέντρα-σουτ του Λούμορ Αγκμπενιένου έβαλε τους γηπεδούχους μπροστά στο σκορ, σε καίριο χρονικά σημείο. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, πάντως, ο Γεβγέν Σάκχοφ σπατάλησε την ευκαιρία να ισοφαρίσει.

Η είσοδος του Πέτρου Μάνταλου έκανε πιο κινητική την ΑΕΚ. Στο 58’ ο Τσούμπερ ξεπέρασε την αντίσταση του Σιαμπάνη, αλλά βγήκε αρκετά δεξιά κι όταν γύρισε την μπάλα στον Μάνταλο, πρόλαβε να απομακρύνει ο Ντάνιελ Σούντγκρεν. Κάκιστο θέαμα στο υπόλοιπο του δευτέρου ημιχρόνου, με πολλά φάουλ και καθυστερήσεις και με τον Αργύρη Γιαννίκη να δοκιμάζει και το 3-5-2 στο τελευταίο 15λεπτο, παίζοντάς τα όλα για όλα. Ο Άρης βρήκε χώρους, αλλά ο Τσιντώτας σταμάτησε τον Εντιαγέ στο 82’ ενώ από το κόρνερ που ακολούθησε, ο Φαμπιάνο Λέισμαν αστόχησε με το κεφάλι. Δυο λεπτά μετά, από εκτέλεση φάουλ του Μάνταλου και αναμπουμπούλα στην περιοχή του Άρη, ο Αραούχο με εκπληκτικό ανάποδο ψαλίδι νίκησε τον Σιαμπάνη για το 1-1. Ο Σάκιτς, όμως, είχε την τελευταία λέξη δευτερόλεπτα πριν το τέλος του ματς, πλασάροντας όμορφα μετά την πάσα του Κριστιάν Λόπεθ.

Με το «τρίποντο» αυτό, η ομάδα του Άκη Μάντζιου πλησίασε στην πρώτη εξάδα ενώ ο «Δικέφαλος» σπατάλησε την ευκαιρία να περάσει, έστω και προσωρινά, στη δεύτερη θέση της κατάταξης.

Αντριάν Κορντέρο Βέγκα (Ισπανία)

Κίτρινες: Καμαρά – Τζαβέλλας, Σιμόες, Χατζισαφί, Τάνκοβιτς.

Οι συνθέσεις:

ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Σιαμπάνης, Σούντγκρεν, Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Λούμορ (90’+1’ Λόπεθ), Ματίγια, Σάσα, Ιτούρμπε (62’ Ματέο), Εντιαγέ (83’ Σάκιτς), Μαντσίνι (84’ Μάνος), Καμαρά.

ΑΕΚ (Αργύρης Γιαννίκης): Τσιντώτας, Ρότα (78’ Λε Ταλέκ), Μήτογλου, Τζαβέλλας, Χατζισαφί (77’ Ανσαριφάρντ), Σιμάνσκι (85’ Τάνκοβιτς), Σιμόες, Σάκχοφ (46’ Μάνταλος), Λιβάι (90’+4’ Βράνιες), Αραούχο, Τσούμπερ.

***Όπως και στα υπόλοιπα παιχνίδια, έτσι και στο «Κλεάνθης Βικελίδης» τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, στη μνήμη του 19χρονου Αλκιβιάδη Καμπανού, ο οποίος δολοφονήθηκε στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα της Τρίτης (1/2). Οι παίκτες των δυο ομάδων αγωνίστηκαν φορώντας μαύρα περιβραχιόνια, ενώ κατατέθηκαν στεφάνια στη μνήμη του αδικοχαμένου οπαδού. Οι σημαίες στο γήπεδο κυμάτιζαν μεσίστιες και ο αρχηγός του Άρη, Χαβιέ Ματίγια, εμφανίστηκε στην έναρξη με φανέλα με το Νο19 και το όνομα Άλκης – φανέλα που σήκωσε ο Εντιαγέ μετά το γκολ που σημείωσε.

***Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του αδικοχαμένου Αλκιβιάδη, τα φωτογραφικά πρακτορεία που καλύπτουν τα παιχνίδια για την 21η αγωνιστική της Super League αποφάσισαν απ’ όλα τα στιγμιότυπα των αγώνων να λείπει το χρώμα και η απεικόνιση να είναι αποκλειστικά ασπρόμαυρη.