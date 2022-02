Πολιτική

Δολοφονία Άλκη - Θεοδωρικάκος: τέλος στο χουλιγκανισμό με τη βοήθεια ΠΑΕ και ΚΑΕ

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη στον ΑΝΤ1 για τη στυγνή δολοφονία του Άλκη στη Θεσσαλονίκη. Οι έρευνες και οι αλλαγές.

Ως μια «ασύλληπτη τραγωδία για την Θεσσαλονίκη και για την οικογένεια του», χαρακτήρισε την δολοφονία του 19χρονου στην Θεσσαλονίκη, ο Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη επανέλαβε πως «ήταν και είναι ζήτημα τιμής για την Ελληνική Αστυνομία να ολοκληρώσει την έρευνα. Ήδη υπάρχει μια σύλληψη, η εικόνα που έχω είναι πως υπάρχουν πολύ σημαντικά στοιχεία. Θα βρεθούν όλοι οι ένοχοι και θα οδηγηθούν στην Δικαιοσύνη».

«Θέλω να είναι βέβαιοι όλοι όσοι μας παρακολουθούν ότι η Αστυνομία και ξέρει και μπορεί να κάνει την δουλειά της, όπως και την κάνει», σημείωσε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Σε ότι αφορά την οπαδική βία, ο Υπ. Προστασίας του Πολίτη είπε «οφείλουμε μια υπόθεση που για δεκαετίες είναι μια υπόθεση βίας και ανομίας, ο οπαδικός χουλιγκανισμός, να βάλουμε ένα τέλος. Δεν μπορεί να αισθάνεται κανείς καμία απειλή συμμετέχοντας σε δραστηριότητες όπως ένας αγώνας ποδοσφαίρου ή μπάσκετ».

«Είναι θέμα πολιτισμού και ανθρωπιάς για την ελληνική Πολιτεία και την κοινωνία να μπει τέλος σε αυτόν τον χουλιγκανισμό. Πρέπει να πάρουμε πρωτοβουλίες. Κανένα πολιτικό κόστος δεν μπορεί να σκέφτεται κανείς όταν μιλάμε για θάνατο και μάλιστα θάνατο νέων παιδιών. Θα κάνουμε ότι πρέπει να κάνουμε, αλλά θα χρειαστούμε σε αυτό την βοήθεια των ΠΑΕ και των ΚΑΕ, αλλά και των πολιτών. Σύντομα θα δείτε κινήσεις σε αυτό το θέμα», κατέληξε ο κ. Θεοδωρικάκος.

